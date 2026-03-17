Ved poolen viser denne amerikanske model sin figur frem

Anaëlle G.
@emrata/Instagram

Ved poolen på Beverly Hills Hotel viste den amerikanske model Emily Ratajkowski for nylig sin figur frem i et dybt, rødt outfit, der indfangede essensen af sommer på trods af vintersæsonen.

En serie ultravirale sommerbilleder

Den 14. marts 2026 postede Emily Ratajkowski en karrusel med fotos taget af fotografen Morgan Maher, hvor hun poserer langsomt ved den ikoniske pool på Beverly Hills Hotel, omgivet af palmer og cabanas. Hendes livlige røde outfit med den dybtgående halsudskæring og høje udskæringer ved hofterne fremkalder 90'ernes "Baywatch"-æstetik med et moderne twist: rynker i siden og struktureret stof, der fremhæver hendes figur.

Emily Ratajkowski, mor til et barn, viser stolt sin krop frem, skiftende mellem siddende stillinger på en liggestol og indsigtsfulde blikke på kameraet. Dette minimalistiske valg af outfit understreger hendes beherskelse af "less is more"-filosofien, en færdighed hun har finpudset siden begyndelsen af sit brand, Inamorata.

Heftige kommentarer på Instagram

Opslaget gik viralt og fik over 257.000 likes på mindre end 10 timer, hvilket udløste et voldsomt brag af reaktioner fra både stjerner og fans: Den russiske model Irina Shayk reagerede med en ild-emoji, mens hendes følgere kaldte hende en "legende", "den smukkeste kvinde i verden" og "for smuk til denne verden". Disse billeder, taget under en strålende californisk sol, fremhæver hendes solbrune hud, bølgede brune hår og magnetiske blik.

Kort sagt forvandler Emily Ratajkowski en simpel "poolbreak" til et viralt modeøjeblik og hylder sin figur med smittende selvtillid.

Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Skuespillerinden Barbie Ferreira er endnu engang ramt af kritik på grund af sin figur.

