"Jeg kunne ikke lide resultatet": Denne sangerinde taler åbent om sine kosmetiske procedurer

Inviteret til den populære podcast "Call Her Daddy" med Alex Cooper som vært, talte den amerikanske sangerinde Kesha åbent om sit forhold til sin krop, det æstetiske pres, hun har stået over for siden starten af sin karriere, og en periode, hvor hun traf valg, hun nu fortryder. Hun tilbyder et klart og medfølende perspektiv på sine oplevelser.

En "frygtelig fase", som hun erkender

I denne episode lagde Kesha ikke fingrene i siden, da hun talte om sine tidligere kosmetiske procedurer. "Jeg gik igennem en forfærdelig fase med at få fillers," indrømmede hun. Før hun tilføjede, på sin typisk ærlige måde: "Min Gud, det var forfærdeligt. Fordi jeg tænkte: 'Åh, det er det, jeg burde gøre.' Og så indså jeg: 'Jeg kan virkelig ikke lide resultatet.'" Denne udtalelse indkapsler perfekt den fælde, mange kvinder falder i: at træffe et valg ud fra forpligtelse snarere end ægte ønske. Kesha indrømmer dette åbent, og det er netop det, der gør hendes vidnesbyrd så værdifuldt.

Presset fra andre menneskers blik

Under den samme samtale reflekterede Kesha over sine oplevelser siden starten af sin musikkarriere. "Siden starten af min karriere har folk kommenteret på min krop," betroede hun. Hun fortsatte: "Jeg internaliserer disse kommentarer, jeg tager dem som evangeliet, jeg prøver at tilpasse min krop til, hvad andre ønsker, jeg skal være." En stærk udtalelse, der kaster lys over hele mekanismen bag det pres, der pålægges kvinder i offentlighedens søgelys: at tilpasse sig, at forandre sig, at bøje sig for et eksternt ideal, på bekostning af deres egen identitet. For Kesha er konklusionen klar: "Det er denne konstante dans med samfundet for at bestemme, hvad det vil sige at være kvinde, og hvad der er acceptabelt. Og oven i købet skal vi ikke blive gamle."

En ny æra, friere og mere fredelig

I dag føler Kesha tydeligvis en anderledes form for energi. Hun har netop afsluttet sin karrieres største turné, næsten tyve år efter den globale succes med sangen "TiK ToK". En sød hævn efter år præget af en lang juridisk kamp, der havde holdt hende ude af rampelyset.

Selvom hun indrømmer, at hun nogle gange bruger "blidere skønhedsbehandlinger" – for eksempel nævnte hun en ansigtsbehandling baseret på laks-DNA, populær i Korea, i en anden podcast i juli 2025 – ser det ud til, at Kesha primært har sluttet fred med sin krop. "Jeg ønsker, at alle virkelig føler sig autentiske og forbundet med deres bedste jeg," forklarede hun til Alex Cooper. Dette budskab om accept indkapsler perfekt den tankegang, hun sandsynligvis opererer med i dag.

Med denne åbenbaring slutter Kesha sig til den voksende kreds af kunstnere, der tør tale åbent om deres tidligere kosmetiske procedurer. Hendes oprigtige og indsigtsfulde ord minder os om, at det aldrig er for sent at justere vores forhold til vores image. Og at autenticitet, ud over trends og samfundsmæssigt pres, ofte rummer den smukkeste balance.