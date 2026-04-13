I en alder af 62 og 74 år genskaber de et ikonisk billede af Kylie Jenner og skuespilleren Timothée Chalamet

Et nyligt Instagram-opslag vakte opmærksomhed, efter at den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna og skuespilleren Harry Hamlin genskabte et foto tilskrevet Kylie Jenner og Timothée Chalamet. Duoen præsenterede en finurlig version af billedet, hvilket udløste adskillige reaktioner online.

Et omslag inspireret af et meget omtalt fotografi

Lisa Rinna og Harry Hamlin delte en serie billeder taget under en ferie ved havet. Parret fandt inspiration i et billede forbundet med Kylie Jenner og Timothée Chalamet, hvor de indtog en lignende positur i vandet. På de offentliggjorte billeder har Lisa Rinna en sort bikini på, mens Harry Hamlin optræder i sorte shorts, i en bevidst humoristisk setting.

Et opslag der morede internetbrugere

Instagram-opslaget udløste adskillige kommentarer, især fra venner og familie til parret, samt internetbrugere, der roste billedets uventede natur. Opslaget cirkulerede hurtigt på sociale medier og gav næring til diskussioner omkring denne uventede genforening.

En hyldest til et foto, der har været flittigt kommenteret online

Billederne af Kylie Jenner og Timothée Chalamet havde allerede vakt opmærksomhed, da de blev delt på sociale medier. Disse billeder var med til at øge mediernes interesse for parret. Lisa Rinna og Harry Hamlins genfortolkning illustrerer, hvordan visse billeder hurtigt bliver kulturelle grundsten, ofte tilegnet eller genanvendt.

Lisa Rinna og Harry Hamlin, der har været gift siden 1997, deler regelmæssigt øjeblikke fra deres dagligdag på sociale medier. Skuespillerparret har allerede gjort sig bemærket med opslag, der blander humor og referencer til populærkultur. Deres forhold har varet i over tredive år, en kendsgerning, der ofte nævnes i profiler dedikeret til duoen.

Visse billeders viralitet bidrager således til, at andre offentlige personer tilegner sig dem. Dette fænomen illustrerer den hurtige cirkulation af visuelle referencer i den digitale verden. Publikationer inspireret af velkendte billeder bidrager til skabelsen af indhold, der blander hyldest og humor.