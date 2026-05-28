Sangerinden Olivia Rodrigo fordømmer kritik af sin babydoll-kjole

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, musiker og skuespillerinde Olivia Rodrigo blev kritiseret for den babydoll-kjole, hun bar på scenen, og reagerede direkte med at fordømte en diskurs, hun anser for at være "dybt foruroligende".

En babydoll-kjole i centrum for kontroversen

Det hele startede med en lyserød og hvid blomstret babydoll-kjole , som Olivia Rodrigo havde på under sin Spotify Billions Club-koncert, samt i musikvideoen til sangen "Drop Dead". Selvom selve tøjet ikke var provokerende, anså nogle internetbrugere det for "barnligt", "infantiliserende" eller endda "upassende". Hun valgte at adressere denne bølge af kommentarer under en optræden i en New York Times-podcast, hvoraf et uddrag blev udgivet den 27. maj.

"Dette viser, hvordan vi normaliserer pædofili."

"Det irriterede mig virkelig. Ikke for mig: folk kan sige, hvad de vil," svarede Olivia Rodrigo i første omgang. Det, der generer hende mest, er dobbeltmoralen. Hun påpeger, at hun har båret "meget mere afslørende" outfits på scenen før – "en pailletbesat bh og korte shorts," specificerer hun – uden at nogen blinkede. "Det var ikke upassende, men det var mig, der var fuldstændig dækket af en kjole, der blev anset for barnlig," siger hun forbløffet. For hende viser denne reaktion, "hvor meget vores kultur normaliserer pædofili."

Afvisningen af en skyldfølende diskurs

Ud over kontroversen fordømmer Olivia Rodrigo en besked, der er blevet gentaget til piger fra en meget ung alder: "Bær ikke det, ellers vil en mand seksualisere din krop, og det vil være din skyld." Hun anser denne logik for "så bizar" og dybt uretfærdig, fordi den placerer ansvaret for, hvordan andre opfatter kvinder, på deres egne. Olivia Rodrigo insisterer: at klæde sig, som hun vil, er hendes absolutte ret.

En hyldest til 90'ernes ikoner

Olivia Rodrigo er også ivrig efter at præcisere sine intentioner: dette look var slet ikke chokerende for hende. "Jeg syntes slet ikke, jeg så chokerende ud, jeg syntes bare, det var cool," betror hun. Babydoll-kjolen var faktisk en hyldest til de kvindelige rockikoner fra 1990'erne, der inspirerer hende, såsom Kathleen Hanna, en pioner inden for feministisk punk, og Courtney Love. "Alle disse kvinder er mine heltinder, og jeg følte mig godt tilpas i det outfit," forklarer hun.

"Beskyttelse af unge piger"

Olivia Rodrigo taler primært på vegne af fremtidige generationer. "Jeg er meget beskyttende over for unge kvinder og piger, og jeg ønsker ikke, at de skal lære den slags budskab," insisterer hun. Denne udtalelse kommer få dage før udgivelsen af hendes tredje album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", der udkommer den 12. juni og indeholder singlerne "Drop Dead" og "The Cure".

Ved at nægte at retfærdiggøre sig selv forvandler Olivia Rodrigo en tøjkontrovers til et stærkt feministisk budskab. Hun minder os om, at problemet ikke ligger i, hvad en kvinde har på, men i, hvordan samfundet ser på hende – og opfordrer dermed til at beskytte unge mennesker mod dette samfundsmæssige pres.