Denne glitrende kjole båret af Hilary Duff fascinerer fans

21 år efter sin sidste optræden gjorde den amerikanske skuespillerinde og sangerinde-sangskriver Hilary Duff et bemærkelsesværdigt comeback ved American Music Awards i 2026. Hendes sølvfarvede ringbrynjekjole, designet af Rabanne, vandt straks publikums opmærksomhed.

Hilary Duff lyser den røde løber op ved AMA'erne i 2026

Hilary Duff optrådte ved den 52. American Music Awards-ceremoni, der blev afholdt i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Hun bar en sølvmetallisk kjole med dyb halsudskæring og en flagrende, tætsiddende silhuet, som hun kombinerede med matchende sølvpumps og bevidst minimalistiske accessories.

For at fuldende looket valgte den tidligere Disney Channel-stjerne en blød, voluminøs blond føntørring og blød, naturlig makeup, hvilket gjorde kjolen til et centralt element. Et valg af underspillet elegance, perfekt i tråd med lejlighedens højtidelige karakter.

En glitrende ringbrynjeskjorte fra Rabanne

Det stykke, der tiltrak så meget opmærksomhed, var en kreation fra Rabanne-huset. Det var lavet udelukkende af metallisk ringbrynje og legede med lethed i hver bevægelse med en markant halsudskæring og en tynd slids, der afslørede sangerindens pumps med åben tå.

Interessant nok fik denne kjole ikke sin debut: Den britiske skuespillerinde Ella Purnell havde allerede båret den ved Emmy Awards i 2024, omend med et anderledes makeup-look. Men i Hilary Duffs hænder fik kjolen nyt liv og blev et af aftenens mest omtalte looks.

En længe ventet tilbagevenden, 21 år senere

Ud over stilen havde denne optræden en stærk symbolsk værdi. Hilary Duff havde ikke gået på den røde løber ved AMA'erne siden 2005, et hul på 21 år. I år vendte hun tilbage til begivenheden som vært sammen med andre personligheder som den amerikanske soul- og R&B-sanger John Legend, den amerikanske skuespillerinde, stand-upkomiker og tv-vært Nikki Glaser, den amerikansk-canadisk-syriske sangerinde, danser og koreograf Paula Abdul og den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna.

Ceremonien, der var vært for den amerikanske rapper Queen Latifah - som allerede var medvært for 1995-udgaven - samlede en lang række kunstnere på scenen, herunder: den amerikanske alternative musikgruppe Twenty One Pilots, den colombianske latinamerikanske trap- og reggaeton-sangerinde Karol G, den colombianske reggaeton-sanger-sangskriver Maluma, den britiske rocksanger og musiker Billy Idol og den amerikanske pop- og RnB-pigegruppe Pussycat Dolls.

Året 2026 vil være præget af en storslået tilbagevenden.

Dette comeback ved AMA'erne i 2026 giver så meget mening, fordi det kommer på et afgørende tidspunkt for Hilary Duff. Efter et årti væk fra musikken gjorde hun sit comeback med et kritikerrost album, efterfulgt af en udsolgt turné. Og hendes synlighed stoppede ikke der.

I 2026 prydede hun også forsiden af Sports Illustrateds berømte badedragtsnummer, hvor hun poserede i en hvid badedragt med dyb halsudskæring under en fotosession i South Caicos. Denne række af begivenheder gjorde dette til en af de travleste perioder i hendes karriere.

Et budskab om selvacceptans

Denne tilbagevenden til rampelyset ledsages af et stærkt budskab om kropsopfattelse. Under sine fotosessioner til Sports Illustrated afslørede Hilary Duff, at hun havde lært at værdsætte sin krop og alt, hvad den havde givet hende mulighed for at opnå, og forklarede, at hun "ikke længere konstant sammenligner sig selv med andre".

Som mor til fire gjorde hun også en indsats for at sætte sine egne grænser under fotosessionen og valgte outfits, som hun følte sig godt tilpas i. Denne rolige og omsorgsfulde tilgang afspejler billedet af en kunstner, der nu føler sig fuldstændig afslappet, både på scenen og foran kameraet.

Med sin sølvfarvede ringbrynjekjole forvandlede Hilary Duff en simpel optræden på AMA'ernes røde løber til aftenens højdepunkt. Med en kombination af underspillet elegance, et stilfuldt nik og et symbol på et comeback, der havde været ventet i to årtier, gav hun sine fans endnu en grund til at følge hende ind i dette nye kapitel.