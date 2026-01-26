Angelina Jolie forbereder sig på at forlade USA til fordel for Europa og forklarer årsagerne til det.

Angelina Jolie forbereder sig på at forlade USA og bosætte sig i Europa, drevet af "et dybt ønske om et temposkift, frihed og overensstemmelse med sine personlige og familiære værdier." Året 2026, hvor hendes tvillinger når voksenalderen, fremstår som et afgørende øjeblik i dette nye kapitel, som den cambodjansk-amerikanske skuespillerinde, instruktør, manuskriptforfatter, producer og goodwill-ambassadør går i møde med ægte sindsro.

Et nøje overvejet ønske om at forlade

Angelina Jolie er angiveligt fast besluttet på at forlade Los Angeles og endda USA, en plan hun længe har næret. Ifølge amerikanske kendismedier sætter hun sin store ejendom Los Feliz, der blev erhvervet i 2017 og vurderet til omkring 25 millioner dollars, til salg. Skuespillerinden har aldrig lagt skjul på, at hun ikke ønskede at bo i Los Angeles på lang sigt, og at hun kun flyttede dertil på grund af begrænsningerne i forbindelse med sin skilsmisse og forældremyndigheden over sine seks børn med Brad Pitt. Nu, hvor en skilsmisseaftale blev afsluttet i 2024, letter disse begrænsninger, hvilket endelig giver hende mulighed for at forestille sig en fremtid et andet sted.

Hans børns og familiens kalenders nøglerolle

Timingen af denne afrejse er ikke ubetydelig: Angelina Jolie har ofte forklaret, at hun venter på, at hendes yngste børn, tvillingerne Vivienne Marcheline og Knox Leon, fylder 18, før de forlader Los Angeles permanent. Deres forventede myndiggørelse den 12. juli 2026 vil markere en symbolsk tærskel for hende, hvorefter hun vil føle sig fri til at omorganisere sit liv geografisk.

I adskillige interviews har Angelina Jolie gentaget, at hun primært bliver i Los Angeles for at give sin familie stabilitet, sikkerhed og privatliv under en langvarig og meget omtalt skilsmisse. Hun har også understreget, at hendes børn ikke ønsker at være centrum for mediernes opmærksomhed, hvilket forstærker hendes ønske om at beskytte dem mod Hollywoods travlhed. Fra 2026 håber hun at kunne nyde større fleksibilitet i at bo og arbejde, hvor hun og hendes familie føler sig mest trygge.

Hvorfor appellerer Europa så meget til Angelina Jolie?

Europa synes at være en af de mest populære destinationer, både på grund af livets tempo, kultur og en medieeksponering, der anses for at være mindre aggressiv end i Los Angeles. Rygter har allerede antydet, at hun er interesseret i byer som London eller andre europæiske hovedstæder, hvor hun kunne balancere sine kunstneriske og humanitære forpligtelser med et mere privatliv.

Samtidig planlægger Angelina Jolie også at dele sin tid mellem New York, hvor hun udvikler sit modekollektiv og sin butik, Atelier Jolie, og Cambodja, et land, som hun er dybt knyttet til. Denne ordning ville give hende et roligere miljø, der er baseret på hendes humanitære og kulturelle forpligtelser, og mindre domineret af Hollywood-industrien.

Cambodja og et mere internationalt liv

Cambodja har en særlig plads i Angelina Jolies hjerte: Hun adopterede sin ældste søn Maddox der i starten af 2000'erne og har ejet et hus der i over 20 år. Hun har tidligere forklaret, at hun betragter landet som et sted, hun har "i sit hjerte", og hvor hun føler sig dybt hjemme, især i forbindelse med sin opdagelse af buddhismen.

Et kompliceret forhold til hans land

Angelina Jolie betroede for nylig, at hendes forhold til USA havde ændret sig dybt, til det punkt, hvor hun sagde, at hun ikke længere virkelig "anerkendte" sit land. Ved en festival i Spanien udtrykte hun sin bekymring over det amerikanske politiske og sociale klima og spændingerne omkring individuelle friheder og personlig udfoldelse, som hun mener er truet.

Hun understregede, at hun altid har levet et internationalt liv med en meget kosmopolitisk familie og social kreds, og at hendes verdenssyn er egalitært og samlet. For hende stemmer det ikke længere overens med hendes værdier eller det liv, hun ønsker at leve, at forblive begrænset til et enkelt land, især i det, hun beskriver som "meget vanskelige tider". Disse udtalelser kaster lys over hendes plan om at forlade landet som et valg, der både er personligt og politisk, selvom hun hævder at ville vælge sine ord omhyggeligt.

Kort sagt, Angelina Jolie flytter ikke bare: hun forbereder en komplet livsændring, langt fra det nervecenter, som Los Angeles har været i årevis. Hun nærmer sig 2026 som begyndelsen på et "nyt kapitel", friere, mere diskret og mere i tråd med den kvinde og mor, hun ønsker at være.