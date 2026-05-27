Denne plus-size sangerinde vakte furore med en original kjole på den røde løber.

På den røde løber ved American Music Awards 2026 vakte den amerikanske sangerinde, sangskriver, producer og performer af albansk-makedonsk afstamning, Bebe Rexha, bestemt opmærksomhed. Hendes sorte outfit, prydet med bælter og metalliske spænder, blev et af aftenens mest omtalte emner.

Bebe Rexha satser på læder og bælter ved AMA'erne i 2026

Det var ved den 52. American Music Awards-ceremoni, der blev afholdt den 25. maj 2026 i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas, at Bebe Rexha gjorde en slående optræden. Sangerinden fra "I'm Good" gik på begivenhedens blå løber i et helt sort ensemble lavet udelukkende af læder og metal.

Bebe Rexha bar en sort korsettop med brede stropper, der var lukket med små sølvspænder, kombineret med en asymmetrisk nederdel med en meget høj slids. Langt fra de flagrende, romantiske kjoler, der ses andre steder på den røde løber, valgte hun en rock-and-roll, selvsikker silhuet, der gik imod de sædvanlige regler for ceremonierne.

Et outfit dækket af krøller, der fik fans til at tælle

Det sande højdepunkt ved outfittet var de utallige bælter. Nederdelen var dækket af overlappende stropper, overdimensionerede spænder, dinglende bånd, frynser og plisserede paneler, suppleret af et langt slæb bagpå. I taljen tilføjede en udsmykket sølvplade med et centralt motiv, der mindede om et kranium, et yderligere touch af metal.

Det store antal bælter var så imponerende, at internetbrugere gjorde det til en leg. På Reddit morede nogle sig med at tælle dem, hvor én foreslog syv, en anden seks, mens en tredje sammenlignede outfittet med et computerspilskostume. I mellemtiden roste MTV Bebe Rexhas look på sin officielle X-konto (tidligere Twitter).

Tilbehør designet ned til mindste detalje

Bebe Rexha bragte det metalliske tema helt ned i sine sko. Hun bar åbne Vicini-sandaler prydet med en krystalbesat skorpion strakt hen over toppen af foden. Et valg, der perfekt komplementerede den overordnede rock-vibe.

Som prikken over i'et valgte hun sorte netstrømpebukser, lagdelte sølvsmykker – halskæder, ringe og armbånd – intens røget makeup og kort blond hår stylet i wetlook-bølger. En stilfuld sammenhæng fra top til tå, tro mod hendes nuværende musikalske æra, døbt "Dirty Blonde".

Jeg håber @BebeRexha ved, at hun ser sååå godt ud i aften 🔥 #AMAs pic.twitter.com/MQOYKaJHSG — MTV (@MTV) 25. maj 2026

En kunstner, der kæmper for inklusion og selvkærlighed

Ud over sit udseende har Bebe Rexha gennem årene etableret sig som en stærk stemme for kropspositivitet og inklusion. I 2019 fordømte hun offentligt designere, der nægtede at klæde hende på til Grammy Awards, og anså hende for at være "for fed". Efterfølgende forsvarede hun alle kvinder, der var berørt af disse restriktive standarder, og mindede alle om, at skønhed ikke har nogen størrelse.

Denne forpligtelse har aldrig vaklet. Bebe Rexha har konsekvent kæmpet for mere inkluderende mode og gentaget, at skønhed ikke defineres af en enkelt kropsform. Hver af hendes optrædener på den røde løber, som dem ved AMA'erne, forstærker dette budskab: accepter din krop og din stil uden begrænsninger.

En aften præget af dristighed

Bebe Rexhas valg afspejlede en af sæsonens store trends: kontrasten mellem "blød" romantik og en "mørk" og "rebelsk" æstetik. Flere stjerner omfavnede også læder og metal, men få gik lige så langt med at samle accessories. Ceremonien, der var vært for den amerikanske rapper Queen Latifah, blev domineret med hensyn til nomineringer af Taylor Swift, der førte an med otte. Stilmæssigt fangede Bebe Rexha dog utvivlsomt en betydelig del af samtalen.

Med sit helt sorte outfit pyntet med bælter beviste Bebe Rexha endnu engang, at hun ikke var bange for at tage risici. Med sit rockinspirerede look, accessories og budskab om selvaccept forvandlede hun en simpel gåtur ned ad den røde løber til et højdepunkt på aftenen – hvilket gav fans masser at kommentere på, og tælle på, i timevis.