På en båd genopliver Alix Earle en meget sommerlig hårtrend.

Anaëlle G.
@alixearle / Instagram

Den amerikanske influencere Alix Earle, som følges af millioner af abonnenter på sociale medier, delte for nylig en række solrige billeder taget på en båd. Selvom opslaget straks tiltrak opmærksomhed fra hendes fællesskab, var det især hendes hår, der fangede alles opmærksomhed: lange blonde lokker oplyst med highlights, perfekt i tråd med de nuværende trends. Hun genopliver dermed en uundværlig hårtrend til de varmere måneder.

Blondt hår oplyst med highlights

I dette sommerlige look skiller Alix Earles hår sig ud takket være de diskret oplyste highlights, der er kunstfærdigt fordelt over hele længden. Disse highlights, der er lysere end hendes blonde base, skaber en lysende og naturlig effekt, som om hendes hår havde været gyldent i solen. Denne teknik, der tilføjer dybde og dimension til frisuren, lysner øjeblikkeligt hendes teint og komplementerer perfekt billedets solrige atmosfære. Et hårvalg, der prioriterer lysstyrke frem for ensartethed.

En strandbølgefrisure og en stråhat

For at fuldende dette sommerlige look valgte Alix Earle beach waves: bløde, let rufsede bølger, der minder om havluft og ferie. Hun afsluttede looket med en vævet stråcowboyhat, et trendy tilbehør, der strukturerer outfittet, samtidig med at det forstærker dets boheme-agtige og solkyssede vibe. Til sit beautylook bar hun en solkysset teint, skinnende læber og fint definerede øjne, hvilket skabte et perfekt harmonisk sommerensemble.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Alix Earle (@alixearle)

Højdepunkter, sommerens hårtrend

Alix Earles hårvalg er langt fra ubetydeligt, men afspejler en stor trend i denne sæson. Højdepunkter, især varme og lysende toner, gør et stort comeback i sommeren 2026. De er nemme at have på og kræver relativt lidt vedligeholdelse, og de appellerer til både blondiner og brunetter, der søger lysstyrke. Det er en tilgængelig trend, der giver dig mulighed for at opfriske dit hår uden en radikal transformation.

Med sit lange blonde hår, der er oplyst af highlights, bekræfter Alix Earle entusiasmen for denne meget sommerlige hårtrend. Den demonstrerer, at nogle gange er et par velplacerede highlights nok til at skabe et solrigt og decideret trendy look.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
"Stadig lige så fantastisk som altid": Jennifer Lopez tiltrækker alles opmærksomhed under solen
Article suivant
"Hun er fascinerende": Chappell Roan fascinerer med en ny selfie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Sikke en skønhed!" Denne spanske skuespillerinde skaber furore i en perlebesat kjole.

Den spanske skuespillerinde Begoña Vargas gjorde et markant indtryk på Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj). Til afslutningsceremonien...

"Hun er fascinerende": Chappell Roan fascinerer med en ny selfie

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan, en af de seneste års popsensationer, har endnu engang tryllebundet sine...

"Stadig lige så fantastisk som altid": Jennifer Lopez tiltrækker alles opmærksomhed under solen

I anledning af Memorial Day-weekenden forkælede den amerikanske sangerinde Jennifer Lopez sine følgere med en solrig ferie. Hun...

Uden makeup i køkkenet charmerer Gwyneth Paltrow med sit naturlige look

Med sit blottede ansigt og en kaffe i hånden forvandlede den amerikanske skuespillerinde Gwyneth Paltrow en simpel weekendmorgenmad...

Zoe Saldaña gjorde et slående indtryk i en sort blomsterkjole.

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Zoe Saldaña prydede afslutningsceremonien på Cannes Film Festival den 23. maj 2026...

Denne influencer, der bliver beskyldt for at have et "upassende" outfit på, reagerer med humor

Den amerikanske influencer Abby Baffoe, der kan prale af millioner af følgere på Instagram, TikTok og YouTube, befandt...