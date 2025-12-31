Search here...

Under solen viser Elizabeth Hurley (60 år gammel) sin figur frem

Léa Michel
Elizabeth Hurley fortsætter med at udvise urokkelig selvtillid. Den britiske skuespillerinde, model og producer delte et billede i badedragt på Instagram, hvor hun indfangede essensen af en forlænget sommer på trods af vinteren og afslørede et fototrick, hun lærte af et stort navn inden for mode.

Et "mafiakone"-outfit, der fremhæver hendes figur

I dette opslag poserer Elizabeth Hurley på en solrig strand iført en leopardprintet badedragt med guldkæder, en Y2K-"mob wife"-trend, der fremhæver hendes figur. Den dybt udsmykkede trekantede top og bund, prydet med kæder og metalspænder, komplementerer perfekt hendes solbrune og kastanjebrune hår med blonde stripes.

Bare få dage efter at have fejret jul i matchende, festlige pyjamas med sin partner Billy Ray Cyrus, valgte skuespillerinden fra "Austin Powers" og "Royals" et sommerligt look: hendes signaturmakeup med smokey-effekter, sort eyeliner, nude læber og hoop-øreringe for et strejf af glimmer. Billedteksten? "Livet er en strand", enkel og stemningsfuld.

Det idiotsikre fototrick lært af Steven Meisel

Elizabeth Hurley poserer ikke bare; hun deler et tip, hun har fået fra sin første fotosession til forsiden af det amerikanske Vogue i 1998, fotograferet af den legendariske fotograf Steven Meisel. "Meisel lærte mig, hvor vigtigt modlys er for et flatterende strandfoto," forklarer hun. På billedet demonstrerer hun teknikken ved at læne sig op ad en kokospalme, hvor sollys i baggrunden skaber en lysende glorie, der fremhæver hendes figur og oplyser hendes hud. Det er et trick, hun stadig bruger i dag for at opnå "perfekte" resultater.

Elizabeth Hurley legemliggør en vision om glamourøs og atletisk aldring. Som skaberen af sit eget mærke optræder hun ofte i badetøj året rundt. Dette opslag, der blev delt i slutningen af 2025, inspirerer tusindvis af fans, der beundrer hendes skønhed i solen.

