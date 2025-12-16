Kristen Stewart, der har været gift med en kvinde i 8 måneder, deler den værdifulde lektie, hun har lært.

Otte måneder efter at have sagt "Ja" til sin partner, manuskriptforfatteren Dylan Meyer, åbner Kristen Stewart op som aldrig før om sit liv som nygift. I et interview med Esquire deler skuespillerinden, der blev berømt i "Twilight"-sagaen, den mest værdifulde lektie, hun har lært af sit ægteskab: kraften i kollektiv handling, eller som hun udtrykker det: "magt i antal" .

"Det er så dejligt at have en familie."

I april 2025 blev Kristen Stewart og Dylan Meyer gift ved en intim ceremoni i Los Angeles. Siden da siger skuespillerinden, at hun fuldt ud har opdaget, hvad det vil sige at tilhøre et team, et "vi" snarere end et "jeg ". "Det er så dejligt at have en familie. Dylan kom ind i mit liv, og jeg har forstået vigtigheden af omhyggeligt at vælge de mennesker, man omgiver sig med," fortalte hun Esquire .

Kristen beskriver deres forhold som "et par baseret på komplementaritet" : hun, spontan og intuitiv; Dylan, med en beslutsom og klarsynet karakter. "Dylan kan ikke udstå at være foregivende. Og jeg, selvom jeg giver indtryk af at være hård, er jeg faktisk en meget venlig person," forklarede skuespillerinden, synligt tilfreds med denne forening.

At finde styrke sammen

For Kristen Stewart har dette bånd styrket hendes selvtillid og hendes tilgang til livet: "Det er styrkende at være sammen med en, der minder dig om, at dit liv tilhører dig," siger hun. Denne følelse af stabilitet ledsages af et dagligt ritual: skuespillerinden nyder at læse klassiske litterære værker højt for sin kone – og for deres to katte og hund – fra Jane Eyre til East of Eden. Et øjeblik af intimitet, der ifølge hende "helbreder sjælen". Kristen hævder ikke desto mindre sit behov for uafhængighed: hun sætter "en time eller to til side alene hver morgen, før Dylan står op" for at bevare sin indre fred.

En ny fase af livet

Kristen Stewart og Dylan Meyer, der har været sammen siden 2019, forlovet siden 2021 og nu er gift, synes at dele en rolig vision om kærlighed: oprigtig, tæt og fri for alle konventioner. Skuespillerinden, der nu også er instruktør (hendes første spillefilm, "The Chronology of Water", blev præsenteret i Cannes), overvejer endda at stifte familie med Dylan – en drøm, hun betroede Rolling Stone tilbage i 2024: "Jeg ved endnu ikke, hvordan min familie vil se ud, men jeg ved, at jeg får børn," udtalte hun med overbevisning.

Otte måneder efter sit bryllup legemliggør Kristen Stewart en tilfreds kvinde, solidt forankret i virkeligheden. Langt fra det "oprørske teenager"-billede, der gjorde hende berømt, synes hun nu ikke at hente sin styrke fra ensomhed, men fra at dele. "Tallenes magt", som hun selv udtrykker det, er ikke bare et slogan: det er hemmeligheden bag hendes ligevægt - en kvinde, der har fundet en ny drivkraft i kærlighed, enkelhed og tillid.