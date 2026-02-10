En tidligere landsholdsspiller overrasker med en akrobatisk bedrift i vandet

Laure Boulleau, tidligere fransk landsholdsfodboldspiller og Canal+-kommentator, imponerede sine Instagram-følgere med en akrobatisk bedrift udført til søs og mindede alle om, at hendes fodboldtalent stadig er stærkt (hvis nogen skulle være i tvivl). Videoen, der for nylig blev lagt op på hendes Instagram-konto @laureboulleauofficiel, viser en flugt, nærmest en saltomortale, hvilket har udløst en byge af kommentarer.

En saks vendt på hovedet fra en båd

Under en sejltur hopper Laure Boulleau højt, vender sig om i luften og sparker bolden med et perfekt akrobatisk saksespark. Den flydende og kraftfulde bevægelse lander i vandet til jubel fra hendes ledsagere. "Sejlture er aldrig afslappende for mig, lol," skrev hun humoristisk til videoen, som allerede har fået millioner af visninger og over 77.000 likes.

Fans går amok: "Ballon d'Or!"

Laure Boulleau (65 landskampe for Frankrig, seks gange andenplads i den franske liga med PSG) er ekspert i Canal Football Club og et ikon inden for fransk kvindefodbold, der er i stand til at forvandle en simpel strandkamp til en viral sensation. Reaktionerne strømmer ind, en blanding af beundring og humor: "Hun fortjener Ballon d'Or!" , "Utrolig!" , "Altid så elegant, selv til søs." Fokus er på hendes tekniske kunnen, der af alle hyldes som et improviseret "årets mål".

Kort sagt minder denne akrobatiske vandbedrift om Laure Boulleaus elegance på banen: teknik, dristighed og et smil. En video, der er gået viralt af alle de rigtige grunde – rent talent – og som beviser, at en mesters ferie aldrig er ordinær.