"Hver gang glemmer jeg, hvor smuk hun er": Zendaya rost for sin "naturlige skønhed"

De første billeder fra filmen "The Drama" udløste en strøm af beundrende kommentarer. I centrum for opmærksomheden: Zendaya, strålende, hvis naturlige skønhed fortsætter med at betage.

En elegance, der overgår skærmen

Zendaya beviser endnu engang, at hendes karisma virker selv uden makeup. De første officielle billeder fra filmen "The Drama", der forventes i april 2026, blev afsløret på sociale medier og udløste straks reaktioner online. Skuespillerinden ses badet i blødt lys, hendes blik intenst, enkelt klædt. Og kommentarerne er enstemmige: "Hun er fantastisk", "Hun behøver ikke makeup", "Hver gang glemmer jeg, hvor smuk hun er."

"The Drama", instrueret af Kristoffer Borgli (Sick of Myself), er en romantisk komedie-drama produceret af A24, planlagt til premiere den 3. april 2026. Filmen følger et par, hvis forhold rystes få dage før deres bryllup, efter at foruroligende sandheder afsløres. Zendaya spiller hovedrollen sammen med Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim og Zoë Winters - et fantastisk cast, og hun tryllebinder allerede publikum i de første scener, der udgives.

Selvom Zendaya sandsynligvis bærer makeup på disse billeder – som det ofte er tilfældet i filmproduktioner – er det hendes underspillede ynde og udtryksfulde skønhed, der fanger publikum. Intet spektakulært look, ingen dramatisk effekt: bare Zendaya, hendes øjne subtilt indrammet af følelser, hendes ansigt strålende, hendes teint naturlig. En raffineret æstetik, der står i kontrast til Hollywood-standarder og forstærker autenticiteten af hendes præstation.

Skønhed ifølge Zendaya: elegance og enkelhed

Det er ikke første gang, Zendaya er blevet rost for sin "naturlige skønhed". Siden sin debut i serien "Euphoria" har skuespillerinden dyrket et nuanceret image, der kombinerer elegance på den røde løber med rørende enkelhed på skærmen. Hendes kamæleonlignende stil, aldrig kunstig, gør hende både imødekommende og magnetisk. Uden for skærmen tøver hun ikke med at optræde med minimal makeup, hvad enten det er i sine Instagram-stories eller ved offentlige optrædener. Dette er en sjælden tilgang blandt stjerner i hendes generation, hvilket forstærker hendes image som et "positivt forbillede" for millioner af unge kvinder.

Et generationsekko

På X (tidligere Twitter) taler reaktionerne for sig selv: "Hun er smuk uden makeup", "Makeuppen er der, men det er hendes indre lys, der gør hele forskellen", "Hun udstråler elegance". Zendaya inspirerer til en følelse af velvillig beundring, langt fra jalousi eller sammenligning. Hendes skønhed, siger hendes fans, handler ikke kun om hendes ansigt: den ligger i hendes karakter, hendes ro, hendes følelsesmæssige intelligens.

Mens man venter på "Dramaet"

Selvom Kristoffer Borglis film lover en historie, der blander intim spænding og romantisk komedie, antyder disse første glimt en rørende og fængslende Zendaya i en rolle, der meget vel kunne markere en ny fase i hendes allerede imponerende karriere.

Uanset om hun legemliggør en plaget heltinde eller en romantisk figur, fortsætter Zendaya med at fascinere. Og frem for alt minde os om, at den mest slående skønhed ofte er den, der forbliver enkel og oprigtig.