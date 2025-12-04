Search here...

Juleikonet Mariah Carey sætter scenen i Las Vegas

Mariah Carey, julens ubestridte ikon, satte for nylig Dolby Live-scenen i brand i Las Vegas med lanceringen af ​​sit "Christmastime in Las Vegas"-residensshow, et show, der transporterer publikum til et magisk vinterlandskab. "Juledronningen" bar en glitrende slikbeklædt kjole, omgivet af gigantiske snefnug, trompeterende engle og et sæt, der lignede en kæmpe snekugle, til et show i tre akter, der blandede tidløse klassikere og nyere hits.

Magiske omgivelser og legendariske vokalpræstationer

Showet, der kører indtil den 13. december i Park MGM, åbner med en triumferende entré, hvor Mariah Carey øjeblikkeligt tryllebinder publikum med sine ikoniske høje toner, især på "All I Want for Christmas Is You", som kulminerer i et vokalt højdepunkt på fem oktaver. Produktionen inkluderer dansere i festlige kostumer, snedækkede effekter og et glædeligt repertoire, der inkluderer "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" og "Here Comes Santa Claus", hvilket skaber en atmosfære af nostalgi og Vegas-glamour. Fans, klædt i oplyste kostumer og tematrøjer, danser og synger med og forvandler hver forestilling til en kollektiv fest.

Fansene var begejstrede over energien på scenen

Publikums reaktioner understreger en overstrømmende entusiasme: Mariahs stemme forbliver "fejlfri" og "legendarisk" med en smittende energi, der får alle op at danse og tænder deres telefoner i kor. Videogentagelser indfanger en jublende menneskemængde, der beskriver begivenheden som "uforglemmelig" og en "kroning" for højtidens dronning, hvor generationer deler smil og high-fives. Julestemningen er elektrisk og bekræfter hendes status som en kunstner, der "lever for denne sæson".

Kort sagt, Mariah Carey udmærker sig i rollen som "julemusik", hvor hun veksler mellem indsigtsfulde blikke fra publikum og præcis monitorering for at skabe et gnidningsløst og medrivende show. Fotos og videoer fra de første dates viser en strålende diva, der tilbyder en oplevelse, der rækker ud over en koncert: et dyk ned i magien ved en jul i Las Vegas.

