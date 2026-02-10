Under en koncert falder Shakira på scenen og bekymrer sine fans.

Under en koncert i San Salvador, El Salvador, vakte Shakira røre ved at falde på scenen, hvilket straks bekymrede hendes fans. Trods en forstuvet ankel genoptog den colombianske sangerinde og sangskriver hurtigt sit show og demonstrerede endnu engang sin legendariske modstandsdygtighed.

Et spektakulært fald midt i "Si Te Vas"

Under sin koncert i San Salvador som en del af sin "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" spillede Shakira "Si Te Vas", da ulykken skete. Hun løb hen over scenen og vred sin ankel, hvilket fik hende til at falde på albuen, hvorved hendes mikrofonstativ væltede sammen med hende. Optagelser optaget af publikum viser sangerinden styrte ned på gulvet, før hun rejser sig igen på få sekunder med mikrofonen i hånden og afslutter sangen uden at vakle. "Av, sikke et fald!" jokede hun til publikum, mødt af applaus fra sin guitarist.

Fansenes bekymrede reaktioner og Shakiras reaktion

Videoer af hændelsen oversvømmede hurtigt de sociale medier og udløste en bølge af bekymrede beskeder. "Stakkels! Jeg håber, hun har det godt!" "Hun er så stærk, hun bevarede roen," kommenterede fans og beundrede hendes reaktion. En fan sammenlignede endda stjernen med en "føniks, der altid rejser sig fra asken".

Næste dag beroligede Shakira hurtigt alle på Instagram: "Bare rolig, jeg er lavet af gummi haha. Ingen er immune over for fald." En besked, der beroligede tingene og forstærkede hendes image som en "uovervindelig kriger".

En sejrsrejse trods udfordringerne

Denne koncert er en del af årets mest lukrative turné for en kvindelig kunstner, der blev lanceret sidste år efter det navnkundige album "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kvinder Græder Ikke Længere). Showet, der fortsætter indtil april i Abu Dhabi, inkluderer numre som "Out of Your League", der i vid udstrækning ses som en bebrejdelse af hendes eks, den spanske landsholdsfodboldspiller og forretningsmand Gerard Piqué. Shakira optræder med usvækket energi og beviser, at hverken tilbageslag eller personlige storme kan stoppe hende.

I sidste ende er dette efterår blot endnu en episode i karrieren for en kunstner, der forvandler forhindringer til mindeværdige optrædener. Shakira viser, at hendes motto – "hofter lyver ikke" – også gælder for hendes stålfaste beslutsomhed: at komme tilbage, altid stærkere, foran øjnene af et betaget publikum.