Search here...

Under en koncert falder Shakira på scenen og bekymrer sine fans.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Under en koncert i San Salvador, El Salvador, vakte Shakira røre ved at falde på scenen, hvilket straks bekymrede hendes fans. Trods en forstuvet ankel genoptog den colombianske sangerinde og sangskriver hurtigt sit show og demonstrerede endnu engang sin legendariske modstandsdygtighed.

Et spektakulært fald midt i "Si Te Vas"

Under sin koncert i San Salvador som en del af sin "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" spillede Shakira "Si Te Vas", da ulykken skete. Hun løb hen over scenen og vred sin ankel, hvilket fik hende til at falde på albuen, hvorved hendes mikrofonstativ væltede sammen med hende. Optagelser optaget af publikum viser sangerinden styrte ned på gulvet, før hun rejser sig igen på få sekunder med mikrofonen i hånden og afslutter sangen uden at vakle. "Av, sikke et fald!" jokede hun til publikum, mødt af applaus fra sin guitarist.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Shaki🐺 (@shkirafans)

Fansenes bekymrede reaktioner og Shakiras reaktion

Videoer af hændelsen oversvømmede hurtigt de sociale medier og udløste en bølge af bekymrede beskeder. "Stakkels! Jeg håber, hun har det godt!" "Hun er så stærk, hun bevarede roen," kommenterede fans og beundrede hendes reaktion. En fan sammenlignede endda stjernen med en "føniks, der altid rejser sig fra asken".

Næste dag beroligede Shakira hurtigt alle på Instagram: "Bare rolig, jeg er lavet af gummi haha. Ingen er immune over for fald." En besked, der beroligede tingene og forstærkede hendes image som en "uovervindelig kriger".

En sejrsrejse trods udfordringerne

Denne koncert er en del af årets mest lukrative turné for en kvindelig kunstner, der blev lanceret sidste år efter det navnkundige album "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kvinder Græder Ikke Længere). Showet, der fortsætter indtil april i Abu Dhabi, inkluderer numre som "Out of Your League", der i vid udstrækning ses som en bebrejdelse af hendes eks, den spanske landsholdsfodboldspiller og forretningsmand Gerard Piqué. Shakira optræder med usvækket energi og beviser, at hverken tilbageslag eller personlige storme kan stoppe hende.

I sidste ende er dette efterår blot endnu en episode i karrieren for en kunstner, der forvandler forhindringer til mindeværdige optrædener. Shakira viser, at hendes motto – "hofter lyver ikke" – også gælder for hendes stålfaste beslutsomhed: at komme tilbage, altid stærkere, foran øjnene af et betaget publikum.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
År senere afslører Lady Dianas tidligere frisør sin skønhedsrutine
Article suivant
En tidligere landsholdsspiller overrasker med en akrobatisk bedrift i vandet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En tidligere landsholdsspiller overrasker med en akrobatisk bedrift i vandet

Laure Boulleau, tidligere fransk landsholdsfodboldspiller og Canal+-kommentator, imponerede sine Instagram-følgere med en akrobatisk bedrift udført til søs og...

År senere afslører Lady Dianas tidligere frisør sin skønhedsrutine

År efter sin død fortsætter Lady Diana med at inspirere med sin tidløse elegance og enkle skønhed. Richard...

Med denne brune hårfarve har Taylor Swift foretaget en af de mest slående hårtransformationer.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Taylor Swift vakte stor opmærksomhed ved at afsløre en brunetteversion af sig selv...

Som 53-årig poserer Gwyneth Paltrow naturligt i sin sauna

Langt væk fra den røde løber og omhyggeligt udformede looks har Gwyneth Paltrow valgt at vise sig selv,...

"Deformeret mund": Som 62-årig fortryder denne vært denne kosmetiske operation

Den franske journalist og radio- og tv-vært Sophie Davant talte for nylig åbent om sine oplevelser med kosmetisk...

Ved Super Bowl skjulte Lady Gagas kjole en meget symbolsk detalje.

Singer-songwriteren Lady Gaga overraskede for nylig publikum ved Super Bowl LII ved at slutte sig til den puertoricanske...

© 2025 The Body Optimist