"Hun er ikke fed nok": Denne skuespillerindes casting splitter internetbrugere

Filmatiseringen af ​​Freida McFaddens bestsellerthriller, "The Housemaid", er ikke engang blevet udgivet endnu, og rollebesætningen skaber allerede kontrovers. Amanda Seyfried, der er valgt til at spille Nina Winchester sammen med skuespillerinden Sydney Sweeney, bliver kritiseret af nogle seere, der mener, at hendes fysik ikke matcher den karakter, der beskrives i romanen. På TikTok og i onlinekommentarer gentages én sætning om skuespillerinden: "Hun er ikke fed nok."

Hvem er Nina Winchester i bogen?

I romanen "Husholdersken" portrætteres Nina Winchester som en velhavende, elegant kvinde, hvis krop udvikler sig gennem historien, især gennem vægtøgning i forbindelse med den psykologiske kontekst og den vold, hun udsættes for. Mange læsere understreger, at hendes udseende er en integreret del af fortællingen og magtdynamikken med hendes mand. For nogle fans er denne fysiske dimension ikke blot en detalje, men et centralt element i, hvordan karakteren eksisterer og opfatter sig selv i romanen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Housemaid (@housemaidmovie)

Amanda Seyfried står over for læsernes forventninger

Da filmens rollebesætning blev annonceret, med Amanda Seyfried i rollen som Nina, udtrykte mange internetbrugere overraskelse, ja endda skuffelse. På sociale medier følte læsere – inklusive franske indholdsskabere på TikTok – at skuespillerinden, der var slank og meget i tråd med Hollywoods standarder, ikke afspejlede den Nina, de havde forestillet sig, og gik så langt som til at sige, at hun "ikke var fed nok" til rollen. Nogle opslag påpegede, at Amanda Seyfrieds fysik minder meget om Sydney Sweeneys, hvilket ifølge dem udvisker en vigtig kontrast mellem karaktererne i bogen.

En kontrovers, der går ud over blot en enkelt film

Denne kontrovers er en del af en bredere debat om repræsentationen af ​​kroppe i film. Læserne påpeger, at det ikke er første gang, at en karakter beskrevet som overvægtig eller fed i en roman er blevet portrætteret på skærmen af ​​en tynd skuespillerinde, og nævner andre filmatiseringer som eksempler på dette tilbagevendende fænomen. For mange illustrerer dette et strukturelt problem: Hollywood accepterer ideen om "kurvede" karakterer på papiret, men tøver med at caste skuespillerinder, der rent faktisk afviger fra normerne for tyndhed, i disse roller.

Troskab mod teksten eller kunstnerisk frihed?

Stillet over for denne kritik forsvarer en anden del af offentligheden castingvalgene og påpeger, at filmen er en adaption, ikke en kopi af bogen. Nogle argumenterer for, at Amanda Seyfrieds præstation, hendes evne til at formidle Ninas psykologiske kompleksitet, kan prioriteres over en nøjagtig troskab til romanens fysiske beskrivelse. Andre håber, at instruktionen, kostumerne eller endda en lille fysisk transformation vil give filmen mulighed for at oversætte Ninas forhold til sin krop til lærredet uden nødvendigvis at overholde alle detaljer i teksten.

Udtrykket "Hun er ikke fed nok" opsummerer i sidste ende spændingen i denne kontrovers: Det, der står på spil, er ikke kun Amanda Seyfrieds krop, men hvordan branchen vælger, hvilke kroppe der anses for "acceptable" på skærmen. Fanget mellem et ønske om troskab til bogen, kunstnerisk frihed og en voksende efterspørgsel efter kropsdiversitet i film, viser debatten omkring "The Housemaid", at publikum ikke længere er tilfredse med at acceptere castingvalg uden spørgsmål. Det er endnu uvist, om filmen vil vinde dem over...