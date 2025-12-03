Search here...

Som 45-årig stråler Venus Williams på sine forlovelsesbilleder.

Léa Michel
@venuswilliams/Instagram

Den amerikanske tennisspiller Venus Williams delte for nylig hidtil usete billeder på Instagram af sin forlovelse med den italienske skuespiller og producer Andrea Preti, som fandt sted den 31. januar 2025, med teksten "Engaged 1/31/25💫" (Forlovet den 31/01/2025).

Parret og frieriet

Venus Williams og Andrea Preti blev romantiske kærester sidste sommer, hvilket blev officielt under Paris Fashion Week i februar 2025 med flere offentlige optrædener sammen. Frieriet, som blev holdt hemmeligt, blev endelig afsløret efter Venus Williams' sejr ved Mubadala Citi DC Open den 22. juli 2025, hvor hun bar to diamantringe.

På forlovelsesbilleder delt på Instagram poserer Venus Williams, iført en hvid halterneckkjole, strålende sammen med Andrea Preti i tropiske omgivelser med deres hund Harry, hvilket giver et sjældent glimt ind i hendes privatliv for den syvdobbelte Grand Slam-mester. Billederne fremhæver hendes lykke og indfanger deres tætte bånd, hvor Andrea Preti først er iført en leopardprintet skjorte og derefter i hvidt.

Afgørende støtte til hans tilbagevenden til tennis

Andrea Preti spillede en nøglerolle i Venus' comeback og motiverede hende under krævende træningssessioner, som hun sammenligner med "et 9-til-5-job, hvor man konstant løber", hvilket forhindrede øjeblikke med sløvhed. Han var til stede ved hendes kampe og opmuntrede hende til at holde ud efter mere end et års fravær, hvilket styrkede hendes beslutsomhed for 2026 med en forpligtelse til ASB Classic i New Zealand.

Entusiastiske reaktioner fra fans

Denne fotokarrusel fik næsten 175.000 likes med kommentarer som "Tillykke! Kærlighed klæder dig så godt" og "Du stråler af lykke." Den amerikanske tennisspiller Coco Gauff reagerede med hjerte-emojis, mens nogle af Venus Williams' fans bemærkede hendes "glød efter forlovelsen", en afvigelse fra hendes sædvanlige diskretion omkring sit privatliv.

Kort sagt, Venus Williams stråler på disse forlovelsesbilleder og blander kærlighed, sport og elegance problemfrit med Andrea Preti. Dette intime øjeblik er inspirerende og markerer et strålende kapitel for tennislegenden efter hendes triumferende comeback.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Jeg har haft nogle meget mørke nætter": Emma Roberts åbner op om sin fødsel

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jeg har haft nogle meget mørke nætter": Emma Roberts åbner op om sin fødsel

Den amerikanske skuespillerinde og producer Emma Roberts, kendt for sine roller i "American Horror Story" og "Scream Queens",...

"Det var en usikkerhed": hvad Cara Delevingne turde have gjort med hensyn til kosmetisk kirurgi

Den britiske model og skuespillerinde Cara Delevingne afslørede i et interview med Bustle, at hun havde gennemgået kosmetisk...

Denne besked fra Demi Moore (63 år gammel) om aldring skaber kontrovers

I anledning af sin fødselsdag delte den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore for nylig en besked...

Rita Ora sætter den røde løber i brand med en dristig, men alligevel hudløs kjole

Den kosovo-britiske sangerinde, model og skuespillerinde Rita Ora vakte for nylig opmærksomhed ved Fashion Awards 2025 i London,...

"En utrolig fysik": Som 60-årig beviser Elizabeth Hurley, at skønhed ikke har nogen aldersgrænse

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley fortsætter med at imponere og skabe opmærksomhed på sociale medier....

Ariana Grande reagerer på kritik af sin krop, og hendes budskab er splittende.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Ariana Grande har endnu engang udtalt sig imod de uophørlige kommentarer om hendes...

© 2025 The Body Optimist