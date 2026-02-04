Search here...

K-pop: Ved Grammy Awards opnår denne koreanske sanger et historisk øjeblik

Léa Michel
Roseanne Park, kendt som Rosé, et medlem af den sydkoreanske K-pop pigegruppe Blackpink, skrev historie ved Grammy Awards i 2026 ved at blive den første K-pop soloartist til at optræde på den prestigefyldte scene. Den 1. februar i Los Angeles optrådte hun med sit globale hit "APT.", hvilket bekræftede hendes meteoragtige succes som soloartist.

Et historisk øjeblik for K-pop

Rosé overgik den sydkoreanske K-pop-gruppe BTS' præstationer ved Grammy-uddelingen (2020-2022) og blev dermed det første solo-idol, der optrådte alene ved den 68. ceremoni. Hun er nomineret i tre hovedkategorier – Årets plade, Årets sang og Bedste popduo/gruppeoptræden – og er den første K-pop-kunstner, der er nomineret til disse generelle priser, som er åbne for alle Oscar-vælgere.

Den fænomenale succes med "APT".

Dette hit, et samarbejde med Bruno Mars, udgivet i oktober 2024 på hendes debut soloalbum "rosie" (nummer 3 på Billboard 200), er en reference til et koreansk drikkespil. Det dominerede hitlisterne: 12 uger som nummer 1 på Billboard Global 200, 19 uger på den globale eksklusive amerikanske hitliste, nummer 3 på Top 100 og nummer 1 på Pop Airplay. En rekord for en K-pop-kunstner. Rosé havde allerede vundet MTV VMA Song of the Year for dette nummer.

K-pop i fuld erobring af Grammy-uddelingen

Denne optræden er en del af en bredere tendens med øget K-pop-synlighed ved Grammy-uddelingen i 2026, som også omfattede en optræden af den amerikanske pigegruppe Katseye med seks medlemmer og nomineringer til den virtuelle gruppe HUNTR/X. Rosés optræden, der blev sendt i den bedste sendetid i det tre timer lange hovedshow, fremhævede Akademiets strategiske anerkendelse af hendes soloarbejde, mens Blackpink er på pause.

I sidste ende optrådte Rosé ikke bare; hun indvarslede en ny æra for K-pop-solister ved Grammy-uddelingen og beviste, at individuelt talent kan konkurrere med de største. Uanset om der følger priser eller ej, cementerer dette historiske øjeblik hendes kunstneriske uafhængighed og driver K-pop til nye højder.

