Denne sangerinde hævder, at hun ikke ønsker børn, og oplever derfor upassende reaktioner.

Léa Michel
Sangerinden Charli XCX befandt sig for nylig i centrum for en kontrovers efter en podcast-udveksling med den amerikanske skuespiller, instruktør og producer Jason Bateman, der spurgte hende om hendes ønske om at få børn og foreslog, at hun måske ville ændre mening. Trods hendes klare svar - Charli XCX ønsker ikke børn - og det faktum, at hun er gift, udløste skuespillerens bemærkninger en bølge af kritik på sociale medier, der fremhævede det vedvarende sexistiske pres, der lægges på kvinder.

Den kontroversielle udveksling på SmartLess-podcasten

Under en nylig episode af SmartLess- podcasten, der var vært for den amerikanske skuespiller, instruktør og producer Jason Bateman, den amerikanske skuespiller og producer Sean Hayes og den canadisk-amerikanske skuespiller Will Arnett, var Charli XCX gæst for at promovere sin film "The Moment". Jason Bateman, far til to, spurgte hende direkte, om hun gerne ville have et eller flere børn, med henvisning til sin egen familiehistorie. Da hun ærligt svarede : "Jeg vil virkelig ikke have børn," pressede Jason Bateman hende og forklarede, at hans kone havde ændret mening på grund af ham, og tilføjede: "Du kunne finde en."

Øjeblikkelig reaktion fra Charli XCX

Charli XCX korrigerer høfligt Jason Bateman og præciserer: "Nå, jeg er gift," med henvisning til hendes ægteskab med George Daniel fra bandet "The 1975." Jason Bateman svarer med en munter joke: "Jeg burde læse en avis en af disse dage," før han spøger med en "fremtidig mand." Selvom udvekslingen forbliver humoristisk inden for podcastens kontekst - hvor værterne møder gæsten uventet - fremhæver den manglende forberedelse og en insisteren på et personligt emne.

Kritik og reaktioner på sociale medier

Uddrag fra interviewet gik hurtigt viralt og vakte udbredt forargelse online. Charli XCX-fans og andre internetbrugere beskrev Jason Batemans bemærkninger som "ulækker" og en "meget barsk lytteoplevelse" og fordømte samfundets pres på kvinder for at få børn. Kommentarer på X (tidligere Twitter) og Reddit fremhævede en dobbeltmoral: mænd bliver aldrig stillet så direkte spørgsmål, og kvinder bliver systematisk presset til at "ændre mening" om moderskab.

En bredere debat om samfundsmæssigt pres

Denne hændelse genopliver diskussionen om kønsbestemte forventninger i underholdningsindustrien og videre. Charli XCX, kendt for sin åbenhjertighed, har ofte talt om sit valg om ikke at få børn og ser selve det at navngive en hypotetisk baby som den "sejeste del". De upassende reaktioner tjener som en påmindelse om, at berømte kvinder, selv gifte og professionelt succesrige, stadig skal retfærdiggøre deres livsvalg, i modsætning til deres mandlige modparter.

Sagen om Charli XCX og Jason Bateman illustrerer perfekt, hvordan et tilsyneladende uskyldigt emne kan eskalere til en stor kontrovers, når det drejer sig om kvinders autonomi i spørgsmål om moderskab. Kritikken af Jason Bateman fremhæver en dybtliggende uro: det er tid til at holde op med at antage, at alle kvinder skal indordne sig under den traditionelle familiemodel. Charli XCX minder os gennem sit svar om, at personlige valg har forrang frem for samfundets forventninger.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
