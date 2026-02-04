"Det er meget positivt at blive gammel": Som 57-årig hylder denne model skønhed uden begrænsninger.

Den amerikanske model Christy Turlington fortsætter med at udfordre aldersrelaterede stereotyper i mode- og skønhedsverdenen. Hun er udnævnt til global ambassadør for Lancôme og kæmper for et roligt og positivt syn på aldring. Langt væk fra samfundets pres går hun ind for holistisk velvære, der omfatter minimalistiske rutiner, spiritualitet og autenticitet.

Et ikon fra 1990'erne, der overskrider epoker

Christy Turlington, et af de mest ikoniske ansigter blandt 90'ernes supermodeller sammen med Cindy Crawford og Naomi Campbell, er en respekteret, beundret og stadig indflydelsesrig figur. Med over 500 magasinforsider og uforglemmelige kampagner, især for Calvin Klein, har hun siden sin debut legemliggjort en elegant og rolig skønhed. Hun har dyrket denne afbalancerede livsstil langt fra mediehysteriet og prioriteret gennemtænkte karrierevalg og dyb personlig vækst.

En ny fase

I starten af 2026 sluttede Christy Turlington sig til den prestigefyldte familie af Lancôme-ambassadører. Dette partnerskab var et naturligt match, da hendes personlige filosofi stemmer perfekt overens med brandets værdier. "Jeg er meget stolt af dette nye partnerskab. Skønhed er for mig et middel til positiv forandring, og jeg omfavner fuldt ud ideen om at ældes med glæde og optimisme," fortalte hun Madame Figaro .

At blive gammel: en vej til opfyldelse

Ordet "aldring" skræmmer ikke Christy Turlington; tværtimod. "Hvert år er bedre end det forrige. Man lærer sig selv bedre at kende, at være mere i harmoni med sig selv. Så for mig er aldring stadig meget positivt," bekræfter hun med overbevisning. Et stærkt budskab, der går imod den angstfremkaldende diskurs om aldring, især rettet mod kvinder.

Dette rolige syn på tidens gang forklares også af hendes livsstil, der er resolut fokuseret på harmoni mellem krop og sind. Hun har været yogaentusiast i årtier – hun udgav en bog om emnet i 2005 – og er en ivrig løber og vandrer, og hun beskriver disse praksisser som essentielle for sin personlige balance. "Yoga bringer mig tilbage til centrum; det er min første kærlighed. Det er som en behandling for både krop og sind."

En skønhed uden kunstighed eller begrænsninger

I skønhedsverdenen er Christy Turlington et symbol på minimalisme. Hendes rutine er enkel og fokuseret på kvalitet, sanseoplevelser og selvrespekt. "Jeg vil gerne se sund, udhvilet og hydreret ud. Ideelt set foretrækker jeg, at det ser ud som om, jeg ikke har makeup på." Denne "less is more"-filosofi giver stærk genlyd i en branche, der udvikler sig mod større inklusion, mangfoldighed og autenticitet.

Hun glæder sig også over dette vendepunkt i kosmetikindustrien: "Inklusion er uden tvivl den mest betydningsfulde forandring i de seneste år. Skønhed kan ikke være enkeltstående eller standardiseret. Den udtrykkes på tusind måder."

En kvindevelfærdsaktivist

Udover at være model er Christy Turlington også en engageret aktivist. Hun grundlagde foreningen Every Mother Counts efter at have oplevet komplikationer under sin første graviditet. Hun går ind for bedre adgang til fødselshjælp på verdensplan. Hendes engagement stemmer perfekt overens med hendes ansættelse hos Lancôme, et brand, som hun deler et ønske med om at fremme ansvarlig, omsorgsfuld og inkluderende skønhed.

En fredelig livsstil

Når hun ikke rejser, finder Christy Turlington lykke i simple glæder: at tilbringe tid med sin familie, lave mad, læse, se film eller gå tur med sine hunde. "Hjemmet er mit fristed. Det er der, jeg genoplader mine batterier." I en tid, hvor fart og ydeevne holdes op som normen, tilbyder hun et inspirerende alternativ: at sætte farten ned, fokusere på ny og vælge kvalitet frem for kvantitet.

Christy Turlington illustrerer perfekt, at det er muligt at ældes med sindsro og autenticitet og afvise den evige ungdoms bud. Hun demonstrerer, at skønhed ikke er begrænset til udseende, men næres af balance, velvære og engagement. Hendes rejse inspirerer os til at gentænke vores forhold til tid og til at fejre hver fase af livet som en mulighed for vækst og glæde.