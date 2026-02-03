Search here...

Som 46-årig deler Kate Hudson sit parisiske look og sit vinterbad i Frankrig.

Kate Hudson opfriskede sit ophold i Paris med smarte outfits og et vinterbad i Frankrig. Den amerikanske skuespillerinde og producer delte sine livlige looks på Instagram, som blev fanget under Haute Couture Fashion Week, hvor hun blandede parisisk charme med tidløs elegance.

Sprudlende parisisk look

Kate Hudson satte Paris Fashion Week Haute Couture Spring/Summer 2026 i fuld sving (26.-29. januar) og indtog førsteklasses pladser, især ved Giorgio Armani Privé Spring/Summer 2026-showet. Der bar hun en lavendelfarvet pailletteret top og matchende bukser – et outfit, der perfekt fremhævede hendes elegance på forreste række. Mellem fotos foran det oplyste Eiffeltårn og middage på ikoniske parisiske restauranter udstrålede hun en smittende energi.

En ikonisk rød kjole

Et af hendes mest mindeværdige øjeblikke, som hun delte på Instagram: en rød kjole med en dyb halsudskæring, der strakte sig ned til lænden. Denne kreation, der blev båret for at fejre hendes BAFTA-nominering for bedste kvindelige hovedrolle, fremhævede perfekt hendes figur og naturlige karisma. Et modestykke, der minder om de ikoniske figurer fra hendes kultfilm, gentænkt til den parisiske lejlighed.

Vinterbad og #dopaminforbinding

For at bekæmpe februarkulden forkælede Kate Hudson sig selv med et forfriskende vinterbad i et lysegult outfit, som hun beskrev som "altid en god idé" på Instagram. Denne glædelige nik til dopamin-dressing afrundede hendes franske ophold, ledsaget af champagne og luksuriøse armaturer.

Kate Hudson beviser, at alder ikke er nogen hindring for elegance eller dristighed: Hendes parisiske outfits, fra pailletter til en rød kjole, hylder en livlig og selvsikker stil. Hendes franske ferie, mellem modeugen og en vinterbadning, er inspirerende og strålende og minder os om, at parisisk charme kan opleves uden grænser.

