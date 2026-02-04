Search here...

Som 56-årig vælger Lauren Sánchez Bezos en minimalistisk kjole og redefinerer underspillet chic

Lauren Sanchez Bezos, den amerikanske tv-vært og iværksætter, der er forlovet med Jeff Bezos, vækker endnu engang opmærksomhed med en minimalistisk vintage Mugler-kjole. Denne marineblå slipkjole fra 90'erne med metalliske detaljer på stropperne beviser, at tidløs elegance overskrider alder og trends.

En ikonisk Mugler-kjole

I et af sine Instagram-opslag valgte Lauren Sánchez en Thierry Mugler mini-slipkjole fra forårskollektionen 1999. Ved første øjekast er den elegant og tætsiddende, men afslører avantgardistiske metalfinisher i enderne af de tynde stropper, et kendetegn for designeren, der er kendt for sine "dristige" teksturer.

En sofistikeret og ubesværet styling

For at fuldende looket kombinerede Lauren Sánchez Bezos kjolen med sorte, tynde strømpebukser, spidse sorte pumps, diskrete diamantøreringe og en lang, bølget, halvt opsat frisure. Disse billeder, der er delt på Instagram af hendes makeupartist Laura Mele, indfanger et look, der er både enkelt og sofistikeret.

Lauren Sánchez Bezos, der for nylig blev gift med Jeff Bezos ved et overdådigt bryllup i Venedig i juni 2025, redefinerer på brillant vis minimalistisk chic og beviser, at alder kun er en detalje sammenlignet med en medfødt sans for stil. Hendes vintage Mugler-kjole, en blanding af enkelhed og metallisk overraskelse, legemliggør en underspillet luksus, der inspirerer og moderniserer såkaldt moden elegance.

K-pop: Ved Grammy Awards opnår denne koreanske sanger et historisk øjeblik

