I blonder sætter Madonna brand i Milanos modeuge

Madonna beviste endnu engang, at hun er "stilens dronning" med en fantastisk optræden ved Dolce & Gabbana efterår/vinter 2026/2027-showet under Milan Fashion Week. Siddende på forreste række satte hun scenen i en kort sort blondekjole, der var både gotisk og utrolig couture-agtig.

En blondekjole med gotiske detaljer

Til lejligheden valgte Madonna en sort blonde slipkjole med korset. Kjolen havde en slids, der afslørede sorte strømpebukser og sorte pumps med spids tå. Denne kombination af et struktureret korset, delikat blonde og et kort snit skabte et meget kontrolleret gotisk look, et sted mellem boudoir og rød løber.

For at afbalancere dette look, bar Madonna en tætsiddende sort frakke/blazer ovenpå, båret åben. Frakkens præcise skuldre, skræddersyede snit og længde tilføjede et strejf af sofistikering, som en "couture-rustning". En sort taske på armen fuldendte dette helt sorte look, perfekt i tråd med Dolce & Gabbanas DNA.

Accessories der gør hele forskellen: sorte solbriller og turkise handsker

Tro mod sit image som den "urørlige stjerne" bar Madonna også store sorte solbriller på forreste række, hvilket fremhævede hendes mystik og ikoniske status. Den mest uventede detalje ved hendes outfit var dog hendes blågrønne handsker, der stod i skarp kontrast til det helt sorte ensemble. Dette livlige, næsten teatralske farvevalg tilførte et strejf af lune og modernitet til det ellers meget mørke look, samtidig med at det fremhævede hendes evne til at bryde reglerne med et enkelt tilbehør.

En viral optræden, fra forreste række til Instagram

Madonna gjorde ikke bare et stort indtryk i showroomet: hun delte også en video af sig selv, hvor hun gik på en balkon med udsigt over Milanos skyline iført det samme outfit. Billedteksten var et simpelt "Ciao Milano 🇮🇹" – nok til at udløse en byge af kommentarer fra hendes fans, der var glade for at se hende vende tilbage til den "korset og blonder"-æstetik, der formet hendes legende.

Med denne lille sorte blondekjole, hendes gotiske korset og hendes turkise handsker mindede Madonna Milan om, at hun stadig er en sand modekraft. Hun genoptog med succes sine ikoniske koder – dramatiske sorte, statement-accessories – og tilpassede dem samtidig til den nuværende situation. Resultatet: en optræden, der skabte en masse opmærksomhed, både på forreste række og på sociale medier.