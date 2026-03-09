"Mit ansigt ser forfærdeligt ud": Efter adskillige kosmetiske operationer taler Jessi Ngatikaura om sine fortrydelser

Jessi Ngatikaura, stjernen i reality-tv-programmet "The Secret Lives of Mormon Wives", har afsløret, at hun lever et mareridt efter sin seneste kosmetiske operation, til det punkt, hvor hun siger, at hendes ansigt "ser forfærdeligt ud", og at proceduren har "ødelagt (hendes) liv".

Jessi Ngatikaura i fuld fortrydelse

I en TikTok- video forklarer Jessi Ngatikaura, at hun er "ekstremt utilfreds" med resultaterne af sin seneste operation, som hun brugte cirka 25.000 dollars på. Hun betror, ​​at hun føler, at denne operation har "ødelagt [hendes] liv" og "ødelagt [hendes] karriere", da hendes image er centralt for hendes arbejde foran kameraer, i interviews og i reklameaktiviteter. Realitystjernen, der blev berømt efter at have optrådt i Hulu-serien "The Secret Lives of Mormon Wives", går så langt som til at sige, at hun finder sig selv "skræmmende hæslig" i sæson 5, og beskriver et "hævet ansigt", øjne, der "ser skøre ud", og et udseende, der er helt anderledes end det, hun havde i den foregående sæson. "Mit ansigt ser forfærdeligt ud, jeg er helt enig," insisterer hun og forklarer, hvordan disse ændringer gør hende "virkelig meget usikker".

Misforståede procedurer og alvorlige bivirkninger at bære

Oprindeligt ønskede Jessi kun en nedre blepharoplastik for at "korrigere formen på sine øjne". Efter anbefaling fra en læge forklarer hun, at hun indvilligede i at tilføje en øvre blepharoplastik og fedttransplantation, uden egentlig at forstå omfanget af proceduren, dens konsekvenser eller restitutionsperioden. Hun forklarer nu, at hun egentlig ikke ønskede fedtoverførslen, at hun "blot fulgte et forslag", og fortryder ikke at have "stillet flere spørgsmål".

Jessi Ngatikaura hævder også, at der blev tilsat fedt på hendes læber uden hendes samtykke, hvilket gjorde dem "virkelig meget ujævne" og yderligere øgede hendes ubehag, når hun ser sig selv i spejlet. I et forsøg på at "korrigere" resultatet har hun allerede brugt Kybella til at reducere noget af det fedt, der får hende til at se "oppustet" ud, men uden at genvinde sit tidligere udseende.

En tillidskrise, der er blevet en advarende lektie

Når hun ser tilbage, indrømmer Jessi Ngatikaura, at hun var "blændet af (sine) selvtillidsproblemer" , og at hun ikke længere så, hvor smuk hun allerede var før disse mange operationer. Hun betror, ​​at når hun ser sæson 4 igen, tænker hun: "Jeg var virkelig god, jeg ville ønske, jeg havde set den dengang," en erkendelse, der bevæger hende så dybt, at hun græder i en video.

I dag lover hun "ikke længere at røre (sit) ansigt undtagen Botox", og hun opfordrer sine følgere til at tænke sig grundigt om, lave deres research og give sig tid, før de påbegynder kosmetisk kirurgi. "Det er okay at være smuk i sin egen hud og nå et niveau af selvtillid, hvor man ikke længere føler behov for at ændre noget," konkluderer hun og forvandler sin smertefulde oplevelse til en advarsel for dem, der måske er fristet til at følge den samme vej.

Ud over hendes personlige erfaringer fremhæver Jessi Ngatikauras vidnesbyrd det æstetiske pres, der kan tynge offentlige personer, men også mange kvinder i deres dagligdag. Hendes historie minder os om, at jagten på "perfektion" nogle gange kan skjule en dybere mangel på selvtillid, som kirurgi ikke altid løser.