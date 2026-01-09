Search here...

"Hvem sagde, at hun skulle røre ved sit ansigt?": En sangerinde i centrum af en æstetisk debat

Anaëlle G.
@pinkpantheress/Instagram

PinkPantheress, den britiske popsensation med en nørd-chic stil, sætter brand på de sociale medier med sit look ved et Chanel-event, samtidig med at det udløser en ophedet debat om rygter om kosmetisk kirurgi.

Nørd-chic à la Chanel

Den 7. januar 2026 deltog PinkPantheress i en middag på Chateau Marmont i Los Angeles, hvor hun fejrede Chanels smykkekollektion Coco Crush. Sangerinden valgte et skolepige-look fra top til tå: en tætsiddende cardigan med hvide kanter over en camisole, en ultrakort strikket mikronederdel, sorte Mary Janes og hvide rørsokker – en koket æstetik, der blev populariseret af Hailey Bieber og Jennie fra den sydkoreanske pigegruppe Blackpink. Dette valg forvandler "nørden" til et modeikon, tro mod hendes retro-futuristiske stil.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af 🫀 (@pink_.pantheress)

Æstetisk kontrovers på sociale medier

Billeder fra begivenheden udløste hurtigt en storm: "Hvem bad hende om at røre ved sit ansigt?" udbrød en internetbruger , mens en anden beklagede sig: "De smukkeste kvinder får Botox uden grund, og det giver mig en masse angst." På TikTok og X (tidligere Twitter) satte spekulationer om hendes næseoperation og læbefyldere fans, der forsvarede hendes naturlige transformation, op mod kritikere, der fordømte en kunstig "før/efter".

Kropspositivitet i mødet med fordømmelse

Denne modreaktion afslører berømmelsens faldgruber: at dømme et ansigt uden beviser forstærker giftige standarder. PinkPantheress, hvis musik allerede hylder rå autenticitet, legemliggør essentiel kropspositivitet – ingen behøver at retfærdiggøre deres kropsvalg, uanset om de er naturlige eller forstærkede. At kritisere en kunstners udseende distraherer fra hendes talent: hendes søde stemme og år 2000-samples fortjener opmærksomhed, ikke ansigtsdissektioner.

PinkPantheress overskrider kontroversen ved at bekræfte sin udvikling og minder os om, at skønhed udvikler sig uden en brugermanual. Hendes tid hos Chanel cementerer en hybrid æstetik – sød, dristig, tidløs – der trodser kategorisering. I en verden besat af "naturlighed" beviser hun, at chic frem for alt rimer på selvtillid, Botox eller ej.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Jennifer Aniston afliver myten: Hendes rigtige hårfarve vil overraske dig

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Aniston afliver myten: Hendes rigtige hårfarve vil overraske dig

Jennifer Aniston, der har været et symbol på den "perfekte" californiske blondine siden den populære amerikanske sitcom "Friends",...

Miley Cyrus' skarpe svar til en fotograf

Miley Cyrus vakte for nylig røre ved Palm Springs International Film Festival under en samtale med en fotograf....

Som 59-årig er denne models udseende betagende.

Chuando Tan, en singaporiansk fotograf og tidligere model født i 1966, kan prale af et glat ansigt, en...

"Det er kroppen af en sund kvinde": hun svarer på kritik af sin fysik

Lara Raj, medlem af K-pop-gruppen KATSEYE, brød for nylig sin tavshed over for en bølge af giftige kommentarer...

Bradley Cooper reagerer på beskyldninger om plastikkirurgi

Bradley Cooper har endelig sat en stopper for mystikken omkring sit ansigt. Som gæst i podcasten " Smartless...

Klædt i sportstøj viser Eva Longoria sin tonede figur frem

Bag sit legendariske smil og naturlige elegance gemmer sig den amerikanske skuespillerinde, instruktør, producer og model Eva Longoria...

© 2025 The Body Optimist