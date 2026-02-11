Search here...

Angelina Jolie gjorde en slående optræden i Paris iført en sølvfarvet kjole.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Efter at have holdt lav profil i flere måneder, gjorde Angelina Jolie en slående genoptræden i Paris ved premieren på filmen "Couture", hvilket markerede hendes første optræden på den røde løber i 2026. Tro mod sin tidløse sans for stil, tryllebandt den amerikanske skuespillerinde fotografer og fans i en overdådig sølvkjole fra Givenchy, designet af Sarah Burton.

En elegant tilbagevenden

På den røde løber i Paris valgte Angelina Jolie et minimalistisk og sofistikeret look, forstærket af strålende makeup og en voluminøs frisure – en virkelig klassisk, men effektiv blowout. Med dette look ser skuespillerinden ud til at genoptage forbindelsen til den elegance, der skabte hendes legende, langt fra de mere underspillede fremtoninger i de senere år.

En intens kreativ periode for skuespillerinden

Selvom Angelina Jolie har været et sjældent syn på den røde løber på det seneste, har det ikke været på grund af mangel på arbejde. I de seneste måneder har hun påtaget sig adskillige filmprojekter. I efteråret filmatiserede hun for eksempel "Anxious People", en filmatisering af romanen af Fredrik Backman, og hun forbereder sig på at medvirke i thrilleren "Sunny", hvor hun spiller en mor, der er villig til at gøre hvad som helst for at beskytte sine sønner mod en narkobaron.

To andre film er også under udvikling: "Maude v. Maude", en actionfilm med Halle Berry i hovedrollen, og "The Initiative", en spionthriller instrueret af Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith"). Disse projekter markerer Angelinas forventede tilbagevenden til stærke roller – en genre hun har mestret siden "Salt" og "Wanted".

I sidste ende ser det ud til, at Angelina Jolie går 2026 i møde med en sjælden balance: ynde på den røde løber og styrke i sine karrierevalg. Hendes nylige optræden i Paris var ikke bare et "modeøjeblik", men en stille erklæring: på trods af personlige storme forbliver Angelina Jolie et modstandsdygtigt ikon, der er i stand til at skinne sit lys i en verden, der ofte er mørkere end blændende.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
