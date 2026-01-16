"Hun ser ud til at være 20": Denne sangerinde fejrer sin 30-års fødselsdag med stil

Jennie Kim, globalt K-pop-ikon og medlem af K-pop-pigegruppen BLACKPINK, har netop nået en milepæl: sin 30-års fødselsdag, som hun fejrede den 16. januar 2026. Sangerinden, der er kendt for sin unikke stil og uimodståelige karisma, markerede begivenheden med et strejf af humor og raffinement, tro mod sit image.

En kunstner på toppen af sin karriere

På Instagram delte Jennie en kort video inspireret af en viral trend: et stearinlys tændt som en cigaret, en sød kage dekoreret med Cinnamoroll – en elsket Sanrio-figur – alt sammen sat til rytmen af den berømte sang "Feeling Good". En legende nik til den frihed, hun legemliggør.

Denne fejring kommer på et særligt frugtbart tidspunkt for Jennie. Midt i sin Deadline World Tour med BLACKPINK – hvis sidste show finder sted den 26. januar i Hong Kong – fortsætter hun med at samle succes. Ved Golden Disc Awards i 2025 sejrede hun og vandt fire priser, inklusive den prestigefyldte titel som Årets Kunstner. Og 2026 ser lige så lovende ud: gruppen forbereder udgivelsen af deres mini-album "Deadline", der er planlagt til den 27. februar. Jennie synes således at kombinere modenhed og kreativitet og dermed cementere sin status som et globalt ikon ud over K-pops grænser.

En naturlig og tidløs elegance

Gennem sit fødselsdagsindlæg giver Jennie et sjældent glimt af sin personlighed væk fra rampelyset. Hendes fans roste dette intime øjeblik og fremhævede, hvordan den unge kvinde udstråler selvtillid og sindsro. "Hun ser ud til at være 20," kommenterede nogle brugere, charmeret af hendes naturlige ynde. Jennie beviser dermed, at tilfredsstillelse som 30-årig ikke måles i tal, men i friheden til at være sig selv, dyrke sine passioner og bevæge sig fremad med selvtillid og autenticitet.

Mellem internationale succeser, nye musikalske projekter og en hjertevarm fødselsdagsfest går Jennie Kim ind i sit tredje årti på den rigtige fod. Mere end nogensinde før legemliggør hun en generation af frisindede, elegante og visionære kunstnere, der omdefinerer kendisskabets koder, samtidig med at de forbliver tro mod sig selv.