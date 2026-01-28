Search here...

"Jeg har taget på i vægt": En Miss France diskuterer det vedvarende pres på sin krop

Angélique Angarni-Filopon, der blev valgt til Miss Frankrig 2025, har åbent talt om sit komplekse forhold til sin krop efter et år under intens granskning. Hendes afsløringer viser, hvor intenst presset omkring udseende fortsat er, selv for dem, der lever op til traditionelle skønhedsstandarder.

Et år under intens mediebevågenhed

Under sin regeringstid blev Angélique Angarni-Filopon konstant gransket, både for sin alder og sin fysik, hvilket påvirkede hende dybt. Efter at have overdraget kronen til sin efterfølger i december 2025, indvilligede hun i at deltage i "Dancing with the Stars", hvor hun talte åbent om sin krop og de forventninger, der blev stillet til den.

"Et konfliktfyldt forhold" til hans image

I en samtale med kameraerne indrømmede den tidligere skønhedsdronning at have udviklet et vanskeligt forhold til sin krop efter at have bemærket ændringer – herunder vægtøgning – i løbet af det seneste år. Hun forklarede: "Vi er så hårde ved os selv, ved vores kroppe...", hvilket fremhævede det intense pres, kvinder står over for, uanset om de er i offentlighedens søgelys eller ej.

Onlinereaktioner og chikane

Angarni-Filopons rejse var ikke uden kritik, og hun blev mødt med hadefulde og racistiske kommentarer på sociale medier både under og efter sin regeringstid. Denne bølge af cybermobning gjorde oplevelsen endnu vanskeligere og påvirkede hendes selvopfattelse.

Miss France-konkurrencen, et spejlbillede af skønhedsstandarder

Miss France 2025-konkurrencen er en del af en bredere debat om kropsopfattelse i skønhedskonkurrencernes verden. Historisk set er disse konkurrencer blevet kritiseret for at fremme snævre æstetiske idealer og skabe et betydeligt pres på deltagerne for at opfylde specifikke standarder – et fænomen, der er veldokumenteret i forskellige sammenhænge.

Mod gradvis accept

Trods alt dette valgte Angélique Angarni-Filopon at sætte tingene i perspektiv og bevæge sig fremad. Gennem sin historie opfordrer hun til et mere medfølende syn på sig selv, langt fra en rigid æstetik, og viser, at skønhed kan omfatte mangfoldighed og autenticitet.

Angélique Angarni-Filopons vidneudsagn tjener som en påmindelse om, at selv de mest profilerede personer ikke er immune over for æstetisk pres og den symbolske vold, det formidler. Ved at sætte ord på sine sårbarheder hjælper hun med at bryde tabuet omkring kropsopfattelse og baner vejen for en mere inkluderende dialog om skønhed, selvaccept og kropsdiversitet.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
