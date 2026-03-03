Denne optræden af Teyana Taylor med sin datter smelter hjerter på sociale medier.

På den røde løber ved SAG Awards 2026 er der spektakulære looks hvert år. Denne gang var det den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og instruktør Teyana Taylors optræden med sin datter, der især skilte sig ud.

Et bemærkelsesværdigt bidrag til SAG Awards

Den 1. marts deltog Teyana Taylor i Los Angeles ved Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), hvor hun blev nomineret til bedste kvindelige birolle for filmen "One Battle After Another". Til lejligheden bar hun en kreation af Thom Browne. Kjolen havde et grafisk patchwork-design i grå og cremefarvede nuancer på overdelen, mens nederdelen, dækket af sølvpailletter, flød ud i lange lyserøde bånd, der dannede et dramatisk slæb.

Hun fuldendte looket med statement-smykker fra Tiffany & Co., samt intens makeup omkring øjnene og nude læber, i tråd med aftenens tema inspireret af Hollywoods elegance fra 1920'erne og 1930'erne.

Rue Rose, en helt særlig gæst

Ved siden af hende tiltrak hendes femårige datter, Rue Rose Shumpert, lige så meget opmærksomhed som selve outfittet. Den lille pige blev set rette sin mors slæb, inden billederne blev taget, en spontan gestus, der straks glædede fotograferne. Hun havde en skjorte med Peter Pan-krave på under en lyseblå og hvidstribet cardigan, kombineret med en mønstret nederdel og sorte ankelstøvler. Smilende poserede hun hånd i hånd med sin mor og udvekslede vidende blikke med kameraerne.

En sekvens, der deles bredt online

Billeder af duoen på den røde løber cirkulerede hurtigt på de sociale medier. Brugere roste øjeblikkets spontanitet og fremhævede den ømhed og glæde, der var tydelig under fotoopkaldet. Under et liveinterview tog Rue Rose endda kort mikrofonen for at udtrykke sin glæde over at være til stede ved ceremonien. Denne korte indgriben forstærkede følelserne omkring hendes optræden.

Et afgørende øjeblik i ceremonien

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og instruktør Teyana Taylor, der allerede vandt en Golden Globe i januar sidste år, bekræfter sin fremmarch i filmverdenen. Hendes optræden ved SAG Awards i 2026 var endnu mere bemærkelsesværdig, da hun valgte at dele øjeblikket med sin datter.

Udover priserne og tøjet vil denne optræden forblive et af aftenens mest rørende øjeblikke. Et simpelt øjeblik, fanget i rampelyset, der resonerede med publikum og satte de sociale medier i brand.