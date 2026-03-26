"Jeg føler mig ikke smuk": Drew Barrymore diskuterer de ændringer, der er forbundet med perimenopausen.

Den amerikanske skuespillerinde, producer, forfatter, instruktør, tv-vært og forretningskvinde Drew Barrymore delte for nylig et åbenhjertigt øjeblik om perimenopause, en naturlig fase før overgangsalderen, ofte præget af betydelige hormonelle forandringer. Under en episode af sit talkshow forklarede hun, at hun går igennem "en tid med fysisk og følelsesmæssig omvæltning".

En oprigtig beretning om en periode, der stadig sjældent diskuteres.

Drew Barrymore indrømmer at have oplevet humørsvingninger og fysisk ubehag relateret til denne hormonelle overgang. Hun siger : "Jeg føler mig ikke smuk, mine hormoner spiller mig et puds, intet giver mening, jeg er irritabel, jeg har en oppustet mave, og jeg er følelsesmæssigt ustabil," og nævner især en følelse af oppustethed og en følelse af desorientering i lyset af disse ændringer.

Perimenopausen er den fase, hvor kroppen gradvist begynder overgangen til overgangsalderen, hvilket markerer afslutningen på reproduktionscyklussen. Denne periode kan ledsages af forskellige symptomer, såsom hormonelle udsving, øget træthed eller følelsesmæssige forandringer.

En udtalelse, der er med til at åbne diskussionen

Drew Barrymore har altid behandlet disse emner med åbenhed i håb om at fremme en mere åben diskussion om kvinders sundhed. Hun forklarer, at det at dele sine erfaringer er med til at normalisere disse ofte oversete og sjældent diskuterede emner.

Hun påpeger, at disse ændringer kan være overraskende, især når menstruationscyklussen ændrer sig uventet efter flere måneders fravær. Disse ændringer er en del af kroppens naturlige processer, selvom de nogle gange kan være foruroligende. Ved at tale åbent om sine oplevelser hjælper Drew Barrymore med at skabe synlighed omkring realiteter, der stadig er underrepræsenteret i medierne.

Bedre forståelse af kroppens forandringer

Drew Barrymores offentlige udtalelse afspejler et voksende ønske om at øge bevidstheden om udfordringerne ved perimenopause. Et stigende antal offentlige personer deler deres erfaringer for at fremme en bedre forståelse af denne fase af livet.

Ved at sætte ord på sine følelser bidrager Drew Barrymore til en bredere diskussion om velvære og accept af aldersrelaterede forandringer. Hendes historie minder os om, at disse forandringer påvirker mange kvinder, og at det er vigtigt at kunne tale frit om dem, uden tabuer eller fordømmelse.