"Dette er ikke et outfit til kulden": en model på en arktisk ekspedition skaber debat

Fire piger fra Louisiana (USA), Arktis og en ekspedition, der "næsten gik galt" – sådan opsummerede den amerikanske model og tv-personlighed Brooks Nader sit eventyr på Instagram. Bag den "legende" billedtekst lå en ægte videnskabelig mission og en øjeblikkelig debat om, hvad hun havde på.

En seriøs videnskabelig ekspedition

Brooks Nader og hendes tre søstre – Mary Holland, Grace Ann og Sarah Jane – rejste til Svalbard i Norge for at deltage i den allerførste undersøgelse, der undersøger, hvordan ekstreme polare miljøer påvirker kvinders sundhed. Eksperimentet, der blev udført i samarbejde med Space Prize Foundation, NYU Langone Health og University of Arizona, var designet til at genskabe de forhold, astronauter står over for i rummet: ekstreme temperaturer, isolation og forstyrrede lys-mørke-cyklusser. Programmet omfattede snescooterkørsel, langrend gennem gletsjerdale og indsamling af biologiske data i realtid.

Hvad forskerne ønskede at måle

De indsamlede data omhandlede virkningerne af ekstreme miljøforhold på kvindens hormonbalance, menstruationscyklusser, søvnmønstre og generel fysiologisk tilpasning. Bærbare søvnmonitorerings- og biologiske prøvetagningsapparater blev brugt under hele rejsen, efterfulgt af vurderinger efter rejsen for at analysere restitution og fysiologisk rekalibrering. Resultaterne vil blive indsendt til et fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift og præsenteret på internationale konferencer, herunder SLEEP-mødet i juni 2026.

Debatten om tøjet

Ud over selve den videnskabelige ekspedition var det Brooks Naders outfit, der virkelig fangede opmærksomheden på hendes Instagram-opslag. Mens hendes muntre og finurlige billedtekst ("4 piger fra det sydlige Louisiana tager til Arktis og kommer næsten ikke tilbage... Alt for VIDENSKAB, piger") var med til at skabe opmærksomhed omkring ABC Nightline-rapporten, var det primært tøjvalget på nogle af billederne, der udløste de fleste reaktioner.

Mellem kritik af deres uegnethed til det arktiske klima og forsvar for en mere tilgængelig og moderne tilgang til videnskab, skiftede debatten hurtigt fra projektets substans til dets udseende. Det er fortsat vigtigt at huske, at der ikke er plads til at kommentere på eller bedømme en kvindes krop eller udseende – eller andres for den sags skyld. Alle er frie til at klæde sig, som de vil, og det at være en offentlig person retfærdiggør på ingen måde kritik eller bedømmelse af billeder, der deles på sociale medier.

Et problem, der rækker langt ud over ekspeditionen.

I en erklæring udtrykte Nader-søstrene deres vision for projektet: "Dette er både et videnskabeligt bidrag og en kulturel erklæring. Vi ser dette som en mulighed for at fortsætte den samtale, vi har om kvinders sundhed, mod en ny grænse - hvad vores kroppe er i stand til, når de presses til det ekstreme. Vi håber, at vores deltagelse vil inspirere andre kvinder til at deltage i fremtidig forskning."

Undersøgelsen var designet til at "udfylde et kritisk hul i medicinsk og rumforskning med implikationer for kvinders sundhed på Jorden og for muligheden for menneskelig reproduktion og langvarig rumrejse." Med andre ord er det ikke et mindre problem at forstå, hvordan den kvindelige krop reagerer på ekstreme forhold. Det er fundamentalt for fremtiden for rumforskning – og Nader-søstrene er med deres åbne jakker og smil blevet dens "mest uventede" ambassadører.

I sidste ende, uanset deres lette påklædning i Arktis, bragte Brooks Nader og hans tre søstre, Mary Holland, Grace Ann og Sarah Jane, videnskabelige data tilbage fra Svalbard, som få ville have tænkt sig at indsamle. Debatten om deres påklædning har i det mindste haft én fordel: den har sat fokus på forskning, der desperat havde brug for den.