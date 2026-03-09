Ester Expósito udløser reaktioner online i en kjole broderet med hundredvis af pensler.

Léa Michel
@ester_exposito/Instagram

Ved den prestigefyldte Grand Dinner på Louvre tryllebandt den spanske skuespillerinde og model Ester Expósito alle, da hun gik på den røde løber i en virkelig "overraskende" kreation: en tylkjole broderet med hundredvis af pensler. Dette design, der er udtænkt som et ægte kunstværk, er en del af en serie på fem couture-outfits inspireret af Louvre-museet, der blander dristighed, elegance og en hyldest til kunstnerisk skabelse i alle dens former.

En hyldest til kunst og mode

Denne kjole, kaldet "Broderet netkjole med pensler", symboliserer krydsfeltet mellem mode og kunst. Hver håndsyet pensel fremkalder værker af de kunstnere, der er hyldet af Louvre, og forvandler tøjet til en levende metafor for kreativitet. Kombinationen af tyl og penslernes tekstur skaber en slående visuel effekt, et sted mellem et maleri og en tekstilskulptur.

Internetbrugerne blev vundet over.

Meget hurtigt satte billeder af Ester Expósito sociale medier i brand, især på Instagram, hvor skuespillerinden delte adskillige billeder af sit look. Internetbrugere roste outfittets dristighed og sofistikering, nogle kaldte det "et kunstværk i sig selv". Mellem beundring, nysgerrighed og inspiration udløste kjolen en sand vanvid, hvilket yderligere bekræftede den unge skuespillerindes status som modeikon.

Ved at vælge en kjole broderet med pensler til den store middag på Louvre forvandlede Ester Expósito sit outfit til en levende hyldest til kunstnerisk skabelse. Mere end blot et beklædningsgenstand, satte hun et statement: en generation, der forener kunst, modernitet og dristighed på verdens største kulturelle scener.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Jeg så ikke min krop som andre mennesker": en stjernes tilståelse fra 1990'erne
Article suivant
I gotisk stil tiltrækker Madonnas datter alles øjne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Mit ansigt ser forfærdeligt ud": Efter adskillige kosmetiske operationer taler Jessi Ngatikaura om sine fortrydelser

Jessi Ngatikaura, stjernen i reality-tv-programmet "The Secret Lives of Mormon Wives", har afsløret, at hun lever et mareridt...

I gotisk stil tiltrækker Madonnas datter alles øjne

I en alder af blot 29 år har Lourdes Leon, model og musiker kendt under sit kunstnernavn Lolahol,...

"Jeg så ikke min krop som andre mennesker": en stjernes tilståelse fra 1990'erne

I 1990'erne legemliggjorde hun et "skønhedsideal" på tv for mange. Men bag dette image forklarer den amerikanske skuespillerinde...

"Det er din krop": Amanda Seyfried støtter Sydney Sweeney mod kritik af hendes figur

Den amerikanske skuespillerinde, model og sangerinde Amanda Seyfried har forsvaret sin medspiller, skuespillerinde og producer Sydney Sweeney, i...

Som 60-årig overrasker Brooke Shields med et boheme-look

Den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields imponerede Chloés forreste række ved sin første Paris Fashion Week i...

Sangerinden Rosalía kommer med en uventet udtalelse om sin type mand

Under et Spotify-interview i Buenos Aires smed den spanske sangerinde, sangskriver, musiker, producer og skuespillerinde Rosalía en bombe...