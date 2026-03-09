I gotisk stil tiltrækker Madonnas datter alles øjne

I en alder af blot 29 år har Lourdes Leon, model og musiker kendt under sit kunstnernavn Lolahol, endnu engang demonstreret sin dristighed og sans for stil. Under Ann Demeulemeester-showet, der blev afholdt under Paris Fashion Week, vakte Madonnas datter opmærksomhed i en dramatisk sort kjole – et stykke tøj, der fremkalder mørk romantik.

En udpræget gotisk æstetik

Kreationen, der levede op til det belgiske modehus Ann Demeulemeesters ry, havde skulpturelle udskæringer og metalliske detaljer. Stoffet afslørede en slående dragetatovering på hendes lår, hvilket tilføjede et endnu mere rebelsk præg til det overordnede look. Lourdes, der er kendt for sin avantgarde-stil, synes at dyrke en chik gotisk æstetik, der blander punkreferencer med raffineret sensualitet.

Hendes slanke sorte hår, underspillede makeup og strålende hud stod i kontrast til outfittets visuelle effekt og skabte en mesterlig balance mellem naturlighed og teatralitet. Dette udseende stemmer overens med hendes image: en uafhængig kunstner, der, samtidig med at hun følger i sin mors fodspor, skaber sin egen vej inden for både mode og musik og afviser enhver form for konformitet.

LOURDES LEON ved Ann Demeulemeester modeshow under Paris Fashion Week 03/07/2026 Kommentar(er) pic.twitter.com/gFxLjH6oah — Nyhedsbidder (@netiblogpro) 8. marts 2026

En stigende stjerne i modeverdenen

Lourdes Leon, der allerede har optrådt i kampagner for Marc Jacobs og Mugler, er ved at etablere sig som en stigende stjerne inden for moderne stil. Hun var også til stede ved Saint Laurent-showet et par dage tidligere og bekræftede sin plads blandt de mest sete personligheder i denne modeuge. Hendes evne til at kombinere styrke, sensualitet og avantgarde-appel til både fotografer og designere cementerer hende som en ny muse inden for eksperimentel mode.

Med dette look af Ann Demeulemeester beviser Lourdes Leon, at hun ikke blot har arvet sin mors karisma, men også sin dristighed. Ved at blande gotisk attitude med selvsikker elegance legemliggør hun en generation, der kæmper for sin kreative frihed.