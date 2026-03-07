"Det er din krop": Amanda Seyfried støtter Sydney Sweeney mod kritik af hendes figur

Anaëlle G.
@instagram/Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, model og sangerinde Amanda Seyfried har forsvaret sin medspiller, skuespillerinde og producer Sydney Sweeney, i "The Housekeeper", mod den konstante kritik, hun møder for sit udseende. I serien "Clique " roste Seyfried Sweeneys selvtillid i at omfavne sine kurver.

Et stærkt budskab mod bodyshaming

Da Amanda Seyfried blev spurgt om den tilbagevendende kritik af Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), udtalte hun: "Når jeg ser hende, virker hun fuldstændig tilpas i sin egen krop, og jeg føler, at hun hylder sin egen krop. Hun er en kvinde, der hylder sin krop på en fuldstændig sund og smuk måde." Skuespillerinden forklarede endda, at hun råder sin datter: "Det er din krop, du har kontrol over den. Den er smuk uanset hvad, så hvis du vil vise den frem, så gør det. Det er det, Sydney gør."

Sydney Sweeney, et primært mål for kritik

Sydney Sweeney, gennembrudsstjernen fra "Euphoria" og "All But You", gør et stort indtryk med hver optræden, men modtager også sexistiske kommentarer om sin kavalergang. Amanda Seyfried fremhæver sit talent og sin modstandsdygtighed i lyset af dette giftige pres.

Med sin tale "It's Your Body" tilbyder Amanda Seyfried stærk søsterlig støtte til Sydney Sweeney. Ved at blande humor og et budskab om empowerment minder hun os om, at det at bære tøj, der fremhæver décolletage eller kroppen, ikke er en provokation, men en grundlæggende rettighed. Denne skuespillerindeduo inspirerer os med deres solidaritet.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Som 60-årig overrasker Brooke Shields med et boheme-look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 60-årig overrasker Brooke Shields med et boheme-look

Den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields imponerede Chloés forreste række ved sin første Paris Fashion Week i...

Sangerinden Rosalía kommer med en uventet udtalelse om sin type mand

Under et Spotify-interview i Buenos Aires smed den spanske sangerinde, sangskriver, musiker, producer og skuespillerinde Rosalía en bombe...

Denne britiske models elegance er betagende i Paris

Den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley har fascineret Instagram fra den franske hovedstad. Hendes fotokarrusel med den...

Denne Formel 1-kører deler billeder fra sit bryllup og rører fans

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har afsløret detaljerne bag kulisserne om sit "hemmelige" borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og...

"Jeg føler mig heldig": Denne topmodel deler sin hverdag som mor

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, der længe har været forbundet med catwalken og internationale kampagner, taler nu om...

Med "disco-krøller" overrasker Jessica Alba i en 1970'er-inspireret kjole.

Jessica Alba vender triumferende tilbage til retro-æstetikken med en Instagram-"fotodump", der genopliver halvfjerdserne. Langt fra sin sædvanlige californiske...