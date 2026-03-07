"Det er din krop": Amanda Seyfried støtter Sydney Sweeney mod kritik af hendes figur

Den amerikanske skuespillerinde, model og sangerinde Amanda Seyfried har forsvaret sin medspiller, skuespillerinde og producer Sydney Sweeney, i "The Housekeeper", mod den konstante kritik, hun møder for sit udseende. I serien "Clique " roste Seyfried Sweeneys selvtillid i at omfavne sine kurver.

Et stærkt budskab mod bodyshaming

Da Amanda Seyfried blev spurgt om den tilbagevendende kritik af Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), udtalte hun: "Når jeg ser hende, virker hun fuldstændig tilpas i sin egen krop, og jeg føler, at hun hylder sin egen krop. Hun er en kvinde, der hylder sin krop på en fuldstændig sund og smuk måde." Skuespillerinden forklarede endda, at hun råder sin datter: "Det er din krop, du har kontrol over den. Den er smuk uanset hvad, så hvis du vil vise den frem, så gør det. Det er det, Sydney gør."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Glitter Magazine (@glittermagazine)

Sydney Sweeney, et primært mål for kritik

Sydney Sweeney, gennembrudsstjernen fra "Euphoria" og "All But You", gør et stort indtryk med hver optræden, men modtager også sexistiske kommentarer om sin kavalergang. Amanda Seyfried fremhæver sit talent og sin modstandsdygtighed i lyset af dette giftige pres.

Med sin tale "It's Your Body" tilbyder Amanda Seyfried stærk søsterlig støtte til Sydney Sweeney. Ved at blande humor og et budskab om empowerment minder hun os om, at det at bære tøj, der fremhæver décolletage eller kroppen, ikke er en provokation, men en grundlæggende rettighed. Denne skuespillerindeduo inspirerer os med deres solidaritet.