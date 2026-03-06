Som 60-årig overrasker Brooke Shields med et boheme-look

Anaëlle G.
Den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields imponerede Chloés forreste række ved sin første Paris Fashion Week i år. "Pretty Baby"-ikonet forvandlede sig til den ultimative "Chloé-pige" og skabte et stilfuldt skift mod urban boheme, der vakte furore.

Boheme-chic

Til efterår/vinter 2026/2027-prêt-à-porter-showet bar Brooke Shields en af mærkets signaturløse og flagrende "bølgede kapper" kombineret med en plisseret nederdel med sløjfe. Denne boheme-moderne duo stod i skarp kontrast til hendes tidløse klassiske stil og blandede lette teksturer og luftige volumener, der er typiske for huset.

I hjertet af stjernens forreste række

Siddende på forreste række sammen med Olivia Rodrigo og Oprah Winfrey udstrålede Brooke Shields selvtillid. Som 60-årig legemliggør hun den "moderne" kvinde: frisindet, sofistikeret, med volumen og tekstur samtidig med naturlig elegance.

En dristig og stilfuld vending

Langt fra de lige kjoler, hun normalt foretrækker, markerer dette boheme-look en dristig opfriskning. Overdimensioneret kappe, struktureret nederdel, bølget hår: Brooke Shields beviser, at du i enhver alder kan genopfinde din garderobe med stil, tro mod Chloés ubesværede DNA.

Med sin boheme Chloé-kappe skabte Brooke Shields et mesterligt parisisk udseende. Som 60-årig redefinerede hun den såkaldte "Chloé-pige" for den modne alder og mindede os om, at ægte stil fødes af selvtillid – og lidt syhjælp!

