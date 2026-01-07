Search here...

Hailey Bieber, moren i badedragt, der sætter ild til de sociale medier

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Hailey Bieber startede 2026 med solskin og stil. Den amerikanske model og iværksætter delte for nylig en serie billeder fra sin tropiske familieferie, som hurtigt tiltrak sig opmærksomhed fra hendes fans. Inden for få timer havde billederne fanget opmærksomheden hos hendes følgere, som var betaget af hendes modevalg.

Et leopardprintet outfit, der fanger alles opmærksomhed

I hjertet af dette opslag blev en leopardprint-kjole hurtigt midtpunktet i karrusellen. Kjolen, udsmykket med udskæringer, kombinerer en dyb, rygløs halsudskæring med krydsende snørebånd foran, hvilket skaber grafiske åbninger på barmen. Det korte snit fremhæver hendes figur, samtidig med at det fremhæver hendes talje. Tro mod sin minimalistiske stil skrev Hailey Bieber blot "klar!" til sit opslag og lod billederne tale for sig selv.

Stilfuldt og poleret strandlooks

På et andet billede ses den nybagte mor iført en sort top med lignende struktur, central snøring og en dyb halsudskæring. Detaljerne gør hele forskellen: hun supplerer den med underspillede smykker, herunder hoop-øreringe og diamantdråber, der tilføjer et strejf af elegance uden at overdøve outfittet. Hele serien understreger en raffineret æstetik: lysspil, tropiske baggrunde og stram indramning fremkalder et redaktionelt fotooptagelse snarere end et simpelt feriefotoalbum.

De entusiastiske reaktioner var øjeblikkelige. Blandt kommentarerne: "en stilfuld mor" og "smuk". Hendes fans roste både hendes sans for stil og den selvtillid, hun udstråler.

Ferie eller ej, Hailey Bieber bekræfter endnu engang sin status som en essentiel modereference, nu også som ung mor.

