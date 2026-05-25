I en guldkjole tiltrækker Eva Longoria alles øjne på den røde løber

Den 23. maj 2026 markerede afslutningsceremonien for den 79. Cannes Film Festival (12.-23. maj) og den sidste gang op ad den ikoniske røde løber. Ved denne sidste optræden vakte den amerikanske skuespillerinde Eva Longoria endnu engang furore. Draperet i en lang, glitrende guldkjole tryllebandt hun fotograferne og bekræftede sin status som et uundværligt inventar på Croisetten, hvor hun er blandt de mest imødesete ansigter hvert år.

En guldkjole med slids

Midtpunktet i dette optræden, Eva Longorias lange guldkjole, udstrålede stråleglans og elegance. Med sin lige, stropløse halsudskæring afslørede den diskret hendes skuldre, mens en slids tilføjede dynamik til silhuetten og bevægelsen med hvert skridt. Den lysende og varme guldfarve fangede rampelyset og sikrede en øjeblikkelig slående tilstedeværelse på den røde løber. Et modevalg, der passede perfekt til den højtidelige karakter af en afslutningsaften.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Eva Longoria Baston (@evalongoria)

En sidste, bemærkelsesværdig gåtur op ad trappen

Eva Longoria var blandt de første, der ankom på den røde løber ved afslutningsceremonien som ansigtet udadtil for et stort skønhedsmærke. Hun blev efterfulgt af adskillige andre berømtheder, der repræsenterede det samme mærke, herunder internationale filmstjerner og en meget fulgt fransk indholdsskaber. Denne sidste, længe ventede gåtur op ad trappen samlede adskillige elegante personligheder for at bringe en fantastisk afslutning på en udgave rig på mindeværdige modeøjeblikke.

En dobbelt særlig dag

Denne optræden i Cannes faldt sammen med fremragende nyheder for skuespillerinden. Samme dag annoncerede Eva Longoria, at hun sluttede sig til rollebesætningen i den internationale filmatisering af hitserien "Call My Agent!" . "Et nyt rollebesætningsmedlem er blevet en del af samtalen," annoncerede platformens konto, et opslag delt af skuespillerinden selv. En dobbelt lovende dag, mellem en blændende optræden på den røde løber og en dejlig professionel annoncering.

Med denne guldkjole, som hun havde på ved afslutningsceremonien, havde Eva Longoria en af de sidste virkelig mindeværdige optrædener på den 79. filmfestival i Cannes. En demonstration af strålende elegance, perfekt egnet til begivenheden.