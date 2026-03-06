Med "disco-krøller" overrasker Jessica Alba i en 1970'er-inspireret kjole.

Jessica Alba vender triumferende tilbage til retro-æstetikken med en Instagram-"fotodump", der genopliver halvfjerdserne. Langt fra sin sædvanlige californiske stil overrasker "Trigger Warning"-skuespillerinden med diskokrøller og en zebraprintet kjole.

Fra voluminøse designerkrøller til den perfekte bob

På det første billede har Jessica en voluminøs, krøllet manke med midterskilning, der minder om 70'ernes disco-ikoner. Kombineret med XXL guldringe og lilla makeup står denne frisure i kontrast til hendes sædvanlige bløde bølger og sætter den festlige tone for karrusellen.

Zebraprintet halterneckkjole: showets højdepunkt

Showets stjerne? En maxikjole med halterneck-udskæring i zebraprint, nøglehulsudskæring ved barmen og et flagrende fald. Dette retro-stykke former hendes figur, samtidig med at det fremmaner fortidens divaer. Et modevalg, der minder om disco-genoplivningen.

"Lidt almindelig programmering," skrev hun drilsk i sin billedtekst. Uden den dominerende 90'er-minimalisme omfavner Jessica Alba halvfjerdsernes genoplivning med overbevisning. Disco-krøller, dyreprint, kæmpe hoop-øreringe: hun beviser, at man kan fordreje årtier med elegance.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jessica Alba (@jessicaalba)

Hjemvendt fra Milano med sin datter Haven

Frisk fra en 48-timers hvirvelvindstur til Milano med sin 14-årige datter Haven, blander Jessica Alba rejseminder og positive mantraer i denne video. Margarita i hånden, legende poseringer med sine børn, inspirerende citater: det hele udstråler livsglæde efter modeugen.

Med sine disco-krøller og zebraprintede halterneck-kjole gør Jessica Alba et comeback fra halvfjerdserne, der elektrificerer Instagram. Langt fra de beskedne bølger genopfinder hun sin stil med elegance: en fotodump, der giver dig lyst til at finde vinyl- og streamingplatformene frem!