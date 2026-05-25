Som 43-årig reagerer Anne Hathaway på rygter om kosmetisk kirurgi

Den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway har besluttet at bringe tingene på plads. I et interview med ELLE magazine adresserede hun de mange spekulationer omkring hendes udseende, især de vedvarende rygter om en ansigtsløftning. Hun er normalt tavs om den slags, men valgte endelig at tale ud.

En udtalelse, der skal sætte en stopper for spekulationerne

Da Anne Hathaway blev spurgt om rygterne omkring hendes ansigt, forklarede hun sine grunde til at udtale sig. "Vi lever i en tid, hvor folk føler sig meget trygge ved at antage, hvad de tror er fakta, og nogle gange er det, de tror, sandt, nogle gange er det ikke," sagde hun. Skuespillerinden anerkendte en vis ambivalens: "Spekulationerne er blevet så intense, at man føler behov for at rette op på tingene." Dette er endnu mere usædvanligt i betragtning af hendes sædvanlige præference for fuldstændig diskretion.

"De er bare to fletninger."

Anne Hathaway reagerede humoristisk på en hårtutorial, hun havde delt, med en flettet frisure, der gav et "mere udhvilet" look. "Forresten, det er store medicinske beslutninger, som folk tager," påpegede hun. "Jeg ville vise, at nej, jeg har ikke truffet en stor medicinsk beslutning. Det er bare to fletninger." Tro mod sin oprigtighed indrømmede hun alligevel, med oprigtighed, at hun meget vel kunne overveje en ansigtsløftning en dag – en beslutning, som, hvis hun skulle gøre det, ville være helt og holdent hendes egen.

En tale om autenticitet

Under interviewet diskuterede Anne Hathaway også sit forhold til skønhed og selvværd. I et tilbageblik på sin tidlige karriere indrømmede hun at have været "hård ved sig selv" i lang tid af frygt. For hende defineres skønhed frem for alt af autenticitet: "Skønhed kan indeholde grimhed, så længe den indeholder sandhed," forklarede hun og citerede en instruktør. Denne filosofi leder hendes mere rolige forhold til sit image.

Ved at udtale sig minder Anne Hathaway os om, hvor påtrængende spekulationer om kvinders udseende (offentligt eller privat) kan blive. Denne oprigtige udtalelse bekræfter enhver kvindes ret til at kontrollere sin egen krop og sit image uden at skulle retfærdiggøre sig selv.