Som 69-årig stråler journalisten Katie Couric i en spektakulær sort kjole

Den amerikanske journalist, producer og dokumentarist Katie Couric gjorde en slående optræden i New York ved American Ballet Theatres forårsgalla i 2026. Hun så elegant ud i en sofistikeret sort kjole med dramatiske detaljer. Sammen med sin mand, John Molner, lyste hun op på den røde løber.

En sofistikeret kjole med teatralske detaljer

American Ballet Theatres forårsgalla, der blev afholdt på Cipriani 42nd Street i New York City, samlede adskillige personligheder fra mediernes, kulturens og underholdningens verden. Blandt aftenens mest bemærkelsesværdige gæster var Katie Couric. Til denne gallabegivenhed valgte hun en sort fløjlskjole, der var genfortolket med flere moderne elementer.

Kjolen havde en dyb halsudskæring og en dramatisk, bobleformet nederdel, der flød ud i et struktureret hvidt slæb. Kombinationen af dyb sort og sprød hvid gav en teatralsk kvalitet til ensemblet, samtidig med at den bevarede et strejf af klassisk elegance. Katie Couric supplerede sit outfit med adskillige funklende smykker, herunder ringe, armbånd og dinglende øreringe. Et par sorte pumps med spids snude og en lille crossbody-taske fuldendte looket.

Et strålende og naturligt skønhedslook

Katie Couric valgte også et blødt og strålende skønhedslook. Hendes venetianske blonde hår var stylet i en blød blowout med en sideskilning, hvilket tilføjede bevægelse til hendes korte frisure. Som makeup havde hun en strålende teint med rosenrøde highlights på kinder og læber. En let iriserende øjenskygge fremhævede også hendes øjne. Den samlede effekt forstærkede den underspillede elegance (en "stille luksus"-æstetik), der ofte kendetegner hendes offentlige optrædener.

Katie Couric, en indflydelsesrig mediefigur

Katie Couric er en af de mest genkendelige skikkelser i det amerikanske medielandskab. Som tidligere nyhedsvært og vært på adskillige tv-programmer optræder hun fortsat regelmæssigt ved kulturelle og velgørende begivenheder. Hendes offentlige optrædener roses ofte for deres underspillede elegance og raffinement. Denne seneste optræden ved American Ballet Theatres galla bekræfter endnu engang hendes elegance på New Yorks røde løber.

I sin sorte kjole gjorde Katie Couric en slående optræden ved American Ballet Theatres forårsgalla i New York. Sammen med sin mand, John Molner, leverede hun en mindeværdig optræden ved en af de mest prestigefyldte sociale begivenheder i New Yorks kultursæson.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Sanger Chappell Roan poserer naturligt og udløser reaktioner

