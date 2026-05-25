Med et glitrende look genopliver Sydney Sweeney en skønhedstrend fra 2000'erne.

Julia P.
Den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney, der spiller Cassie i hitserien "Euphoria", er i centrum for en ny skønhedstrend. I en episode skabte seriens chefmakeup-artist, Donni Davy, et fuldstændig funklende look med rhinsten og glimmer, der genopliver en ikonisk æstetik fra 2000'erne. Dette makeup-look, der blev delt på sociale medier sammen med en tutorial, fangede straks internetbrugerne.

Et glitrende makeup-look fra "Euphoria"

Serien "Euphoria", der er kendt for sine "dristige" valg, har gjort makeup til en sand visuel signatur. Til dette nye look, båret af karakteren Cassie, valgte makeupartist Donni Davy en kontrolleret shimmer. På Sydney Sweeneys øjenlåg oplyser en glitrende øjenskygge med lyserøde og lilla refleksioner øjnene, forstærket af eyeliner prydet med fint placerede rhinsten. Vipperne, generøst dækket af mascara, indrammer et bevidst "dukkeagtigt" blik, mens en rosenrød blush og skinnende læber fuldender denne søde og strålende æstetik.

Rhinstenene og glimmeret fra 2000'erne vender tilbage

Dette makeup-look er direkte inspireret af skønhedskodekserne fra 2000'erne, der er kendetegnet ved den generøse brug af glimmer, rhinsten og livlige farver. Især den krystalbesatte eyeliner fremkalder de ikoniske looks fra det årti, hvor glimmer herskede. Ved at genoplive denne æstetik bekræfter serien det store comeback af "Y2K"-trenden i skønhedsverdenen, som allerede er meget til stede i mode og på sociale medier. En nostalgi genfortolket med et moderne twist.

Med denne glitrende, 2000'er-inspirerede makeup bekræfter Sydney Sweeney og "Euphoria"-teamet seriens stærke indflydelse på skønhedstrends. Denne lysende trend vil helt sikkert inspirere mange looks i de kommende måneder.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
