I en stropløs sort kjole fanger denne amerikanske atlet øjet

I en elegant stropløs sort fløjlskjole tryllebandt den amerikanske kunstneriske gymnast Jordan Chiles alles øjne ved Maternal Health Gala i Los Angeles.

En ultra-sofistikeret fløjlsøjlemodel

Jordan Chiles valgte en lang, sort kjole med rørudskæring i glat, blank fløjl. Den stropløse top fremhævede hendes skuldre og tatoverede arme, mens søjlesilhuetten understregede hendes talje og ben. Med lange sorte negle og røget makeup med mauvefarvede læber udstrålede hun kraftfuld elegance mod den blå baggrund.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Wilder Entertainment (@wilderent)

Et velgørenhedsarrangement i Beverly Hills

Dette look blev taget den 18. marts 2026 ved Jhpiego Maternal Health Gala på Beverly Hills Hotel, en galla, der støtter global mødres sundhed. Blandt de fremmødte stjerner, såsom den amerikanske skuespillerinde og producer Gabrielle Union og den amerikanske skuespillerinde Tia Mowry, skilte Jordan Chiles sig ud med sin elegance som atlet, der blev modeikon, efter sin triumferende appel om sin bronzemedalje ved de Olympiske Lege i Paris 2024.

Kort sagt, Jordan Chiles udmærker sig på den røde løber: en symbolsk sølvfarvet kjole med udskæringer ved TIME Women of the Year 2026, eller en sort kjole ved Ebony Power 100 Gala. Denne sorte fløjlskjole bekræfter hendes talent for at blande atletisk styrke og couture og fængsler både fans og fotografer.