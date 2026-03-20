I en stropløs sort kjole fanger denne amerikanske atlet øjet

Julia P.
I en elegant stropløs sort fløjlskjole tryllebandt den amerikanske kunstneriske gymnast Jordan Chiles alles øjne ved Maternal Health Gala i Los Angeles.

En ultra-sofistikeret fløjlsøjlemodel

Jordan Chiles valgte en lang, sort kjole med rørudskæring i glat, blank fløjl. Den stropløse top fremhævede hendes skuldre og tatoverede arme, mens søjlesilhuetten understregede hendes talje og ben. Med lange sorte negle og røget makeup med mauvefarvede læber udstrålede hun kraftfuld elegance mod den blå baggrund.

Et velgørenhedsarrangement i Beverly Hills

Dette look blev taget den 18. marts 2026 ved Jhpiego Maternal Health Gala på Beverly Hills Hotel, en galla, der støtter global mødres sundhed. Blandt de fremmødte stjerner, såsom den amerikanske skuespillerinde og producer Gabrielle Union og den amerikanske skuespillerinde Tia Mowry, skilte Jordan Chiles sig ud med sin elegance som atlet, der blev modeikon, efter sin triumferende appel om sin bronzemedalje ved de Olympiske Lege i Paris 2024.

Kort sagt, Jordan Chiles udmærker sig på den røde løber: en symbolsk sølvfarvet kjole med udskæringer ved TIME Women of the Year 2026, eller en sort kjole ved Ebony Power 100 Gala. Denne sorte fløjlskjole bekræfter hendes talent for at blande atletisk styrke og couture og fængsler både fans og fotografer.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Article précédent
Som 56-årig har Jennifer Lopez et slående look i Las Vegas
Article suivant
Som 55-årig åbner Uma Thurman op om et livsvalg, hun nu fortryder.

Ved poolen imponerer denne basketballspiller med sine "definerede mavemuskler"

Den amerikanske basketballspiller Cameron Brink imponerer internetbrugere ved poolen med sine "formede mavemuskler", mens hun nyder hedebølgen i...

Denne fremadstormende sangerinde anses for at være "for maskulin" og står over for kritik for sit udseende.

Den puertoricanske rapper og singer-songwriter Young Miko står over for kritik for at være "for maskulin" på grund...

Som 55-årig åbner Uma Thurman op om et livsvalg, hun nu fortryder.

Den amerikanske skuespillerinde, producer og model Uma Thurman fortæller åbent om sin største fortrydelse: aldrig at have forladt...

Som 56-årig har Jennifer Lopez et slående look i Las Vegas

Den amerikanske sangerinde, skuespillerinde, producer og forretningskvinde Jennifer Lopez gør en slående optræden i Las Vegas efter sit...

Uden makeup afslører Jessica Alba sin rutine for strålende hud

Uden makeup afslører den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter Jessica Alba sin rutine for strålende hud, udødeliggjort i...

Som 43-årig vakte denne indiske skuespillerinde furore i en sølvkjole.

Den indiske skuespillerinde, sangerinde, producer, forfatter og model Priyanka Chopra Jonas skabte for nylig furore ved Vanity Fair...