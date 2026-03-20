Som 55-årig åbner Uma Thurman op om et livsvalg, hun nu fortryder.

Den amerikanske skuespillerinde, producer og model Uma Thurman fortæller åbent om sin største fortrydelse: aldrig at have forladt New York for at bosætte sig i Los Angeles, på trods af sin berømmelse efter Pulp Fiction.

Et valg dikteret af moderskabet

I et InStyle-interview den 19. marts 2026 indrømmede "Kill Bill"-ikonet: "Jeg har altid fortrudt, at jeg ikke flyttede til LA." Hun havde lejet en lejlighed der til sine hyppige filmoptagelser, men blev gravid med sin datter Luna seks uger efter at have underskrevet lejekontrakten. Som mor til tre - Maya og Levon med den amerikanske skuespiller, forfatter, instruktør og manuskriptforfatter Ethan Hawke, og Luna med den franske forretningsmand Arpad Busson - prioriterede hun uddannelse i New York og "skoleopsamlingsmødre"-modellen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af @leonardodepp_

Manglende integration i Hollywood

"Jeg integrerede mig aldrig i mit professionelle fællesskab, og det er en skam," beklager hun. Efter at have opholdt sig i Boston og derefter New York, opbyggede Uma en "A-listekarriere uden kapitler" i Hollywood, hvor hun manglede uformel netværksdannelse. "Det ville jeg have elsket," tilføjer hun filosofisk: "Lykke er et valg, uanset omstændighederne."

Nu, hvor Luna (13) snart skal starte i gymnasiet, ser Uma Thurman frem til noget "fritid" til andre projekter. "Pretty Lethal" udkommer den 25. marts på Amazon Prime, efterfulgt af "Red, White & Royal Wedding". Denne forsinkede beklagelse afslører en rolig Uma Thurman, der hævder sin families prioriteter over stjernerne.