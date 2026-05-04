Hailey Bieber valgte et minimalistisk vintage orange outfit

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber har et "subtilt talent" for at sætte trends uden at tilsyneladende gøre det. Den 1. maj 2026 delte hun blot et par selfies på Instagram, klædt i et vintage orange outfit toppet med en rød vest, for at skabe en ordentlig omtale blandt sine følgere.

Et orange todelt jakkesæt med halterneck og boyshorts

Hailey Bieber skrev underteksten "Apples to appelsiner" til sin selfie-karrusel fra spejlet den 1. maj 2026 – en direkte reference til kontrasten mellem hendes orange bikini og røde undertrøje. Hun bar en orange bikini med halterneck og drengeshorts – et retro-snit, der mindede om 70'er-strandtøj, en blanding af minimalisme og nostalgi. Ovenpå dette lagde hun en kort rød undertrøje, knappede den op foran og lod den være åben for at afsløre det orange outfit nedenunder.

Det er netop denne orange-røde kombination, der har fanget opmærksomheden: to varme, mættede toner, der her forenes med afvæbnende lethed. Et valg, der beviser, at Hailey Bieber fortsætter med at udforske farvekombinationer, hvor mange andre stopper.

Et minimalistisk skønhedslook, der ikke overvælder noget

For at fuldende looket havde Hailey Bieber sit brune hår sat op med en midterskilning og naturlige lag, mens hendes makeup bestod af taupe eyeliner, et strejf af pink blush og rosenrøde læber. Intet, der kunne konkurrere med outfittet – en måde at lade farven gøre alt arbejdet på.

En vintage-æstetik, der er kommet for at blive.

Dette look passer perfekt ind i en konsekvent stilretning, som Hailey Bieber har udforsket i flere sæsoner: retro-inspirerede stykker, varme og mættede farver og en minimalisme, der ikke udelukker dristighed. Uanset om det er hendes optræden på Coachella 2026 i mikro-løbeshorts med støvler eller denne karrusel i orange og rødt, opbygger hun en afslappet, præcis og aldrig konventionel æstetik.

En orange kjole, en rød vest og en tekst på to ord – Hailey Bieber behøvede ikke mere for at skabe et modeøjeblik. Farvekombinationen "æbler til appelsiner" er allerede en, som hendes følgere vil skynde sig at prøve denne sommer.