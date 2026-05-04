Shakira forvandler Copacabana-stranden til en kæmpe scene

Den 2. maj 2026 blev Copacabana-stranden i Rio de Janeiro verdens største koncertsted. Den colombianske sangerinde og sangskriver Shakira tiltrak 2 millioner mennesker til et gratis show, der vil gå over i livemusikhistoriens annaler.

En sværm af droner åbner natten

Før en eneste tone overhovedet var spillet, dannede et droneshow over publikum silhuetten af en ulv – en direkte reference til hendes sang "She Wolf" – mens Shakira hilste publikum på portugisisk og erklærede sin kærlighed til Brasilien. Kort efter klokken 23 gik hun på scenen iklædt de brasilianske nationalfarver og udbrød: "Brasilien, jeg elsker dig! Det er magisk at tænke på, at her er vi, millioner af sjæle sammen, klar til at synge, danse og blive bevæget."

Næsten 30 sange på tre timer

Shakira åbnede med "La Fuerte", førstesinglen fra hendes album "Las Mujeres Ya No Lloran" fra 2024, inden hun satte gang i et sæt på næsten 30 sange, der blev afbrudt af videointerludium og ti kostumeskift. Sætlisten inkluderede "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" og "Whenever, Wherever" - en rejse gennem mere end tyve år af hendes karriere, der holdt publikum energisk fra start til slut.

Overrask brasilianske gæster

Aftenen bød på prominente gæster: den brasilianske sangerinde og sangskriver Anitta, der optrådte i en funkduet, og de brasilianske musiklegender Caetano Veloso og Maria Bethânia, hvis tilstedeværelse på scenen vakte en kollektiv følelse i publikum. Disse optrædener vidnede om den dybe forbindelse mellem Shakira og Brasilien, et land hun har besøgt siden hun var 18.

"Jeg var 18 år gammel, og jeg drømte om at synge for dig."

Under koncerten tog Shakira sig tid til at tale direkte til publikum og mindedes sin første gang i Brasilien: "Jeg ankom hertil, da jeg var 18, og drømte om at synge for jer. Og se nu på dette. Livet er magi." Hun leverede også et budskab om modstandsdygtighed til kvinderne i publikum: "Hver gang en kvinde falder, rejser hun sig lidt klogere end før" - en udtalelse, der udløste en bølge af følelser blandt de 2 millioner tilskuere.

En rekord i tråd med traditionen

Koncerten er en del af Todo Mundo no Rio-festivalen, et initiativ fra byen Rio, der tilbyder gratis internationale koncerter på Copacabana-stranden. Madonna lancerede traditionen i 2024 foran 1,6 millioner mennesker, og Lady Gaga fulgte efter i 2025 med 2,1 millioner tilskuere. Rios borgmester, Eduardo Cavaliere, annoncerede officielt rekorden på X (tidligere Twitter): "Hunulven har skrevet historie i Rio."

En turné, der allerede er i rekordbøgerne

Med over 90 millioner solgte plader, fire Grammy Awards og femten Latin Grammy Awards nyder Shakira en uovertruffen popularitet i Brasilien, hvor hun har optrådt i årtier. Hendes "Las Mujeres Ya No Lloran"-turné havde allerede indbragt en Guinness World Record for den mest indtjenende turné nogensinde af en latinamerikansk kunstner. Copacabana-koncerten markerede afslutningen på en række historiske datoer - efter et gratis show foran 400.000 mennesker på Mexico Citys Zócalo tidligere på året.

To millioner mennesker, en sværm af droner, tre timers musik og et kærlighedsbudskab til Brasilien – Shakira forvandlede Copacabana til meget mere end bare en strand. En kæmpe scene, et kollektivt øjeblik og en aften, som de, der var vidne til, vil huske længe.