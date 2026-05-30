Jennifer Lopez, som er single i en alder af 56, hævder, at hun aldrig har været lykkeligere.

Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde, producer og forretningskvinde Jennifer Lopez åbnede op om sit singleliv under sin optræden i " Jimmy Kimmel Live! ". Hun udtalte, at hun fuldt ud omfavner denne nye fase af sit liv, som hun går i møde med sindsro og en sund dosis selvironik.

Et fuldt ud bekræftet cølibat

Da værten Jimmy Kimmel spurgte hende om hendes forholdsstatus, bekræftede Jennifer Lopez, at hun var single, og hun fortrød næsten ikke, at hun havde omfavnet denne livsstil før. "Jeg gjorde alt forkert," sagde hun med et grin. Hun beskrev denne periode som "fantastisk" og forklarede, at hun ikke ønskede at gøre noget, der ville forstyrre hendes nuværende velbefindende. Da Jimmy Kimmel spurgte hende, om hun var single, tøvede Jennifer Lopez ikke: "Ja! Jeg skulle have gjort det før!" og fortsatte med selvironisk humor: "Jeg gjorde det fuldstændig forkert. Jeg gjorde alt forkert, tro mig."

Intet reality-tv i sigte

Da værten Jimmy Kimmel foreslog, at hun skulle blive den næste stjerne i datingprogrammet "The Bachelorette", afslog Jennifer Lopez bestemt. Hun indikerede, at hun følte sig godt tilpas, hvor hun var, og ikke ønskede at forstyrre den balance. Selvom hun ikke udelukkede det, udelukkede hun ikke muligheden for at finde kærligheden igen en dag, forudsat at hun "møder den rigtige person".

Ved åbent at tale om sin lykke ved at bo alene, formidler Jennifer Lopez et budskab fyldt med selvtillid og perspektiv. Hun bekræfter, at hun har fundet en ny balance, karakteriseret af frihed og sindsro, som hun tilgår med lethed uden at opgive tanken om et fremtidigt forhold. Dette positive budskab overskrider hendes nuværende situation.