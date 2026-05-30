"Jeg kan ikke lide mine rynker": Som 85-årig taler sangerinden Joan Baez åbenhjertigt.

Den amerikanske folkesangerinde og sangskriver Joan Baez fortsætter med at udvise den samme oprigtighed. Inviteret til en podcast talte hun åbent om aldring og sit forhold til sin krop.

"Jeg kan ikke lide mine rynker": en ærlig indrømmelse

Det var på podcasten Wiser Than Me , med den amerikanske skuespillerinde, komiker, tv-producer og sangerinde Julia Louis-Dreyfus som vært, at Joan Baez tog emnet aldring op. Da hun blev spurgt om sit forhold til alderdom, kom hun med en tilståelse: "Jeg kan ikke lide mine rynker." Hun tilføjede derefter humoristisk, at selvom nogle kvinder siger, at de har "sluttet fred" med deres, er det ikke rigtigt tilfældet for hende, på trods af hendes indsats. "Men det er ikke så slemt," jokede hun.

Kosmetisk kirurgi? "Ikke rigtigt."

Da Julia Louis-Dreyfus spurgte hende, om hun nogensinde havde overvejet kosmetisk kirurgi, svarede Joan Baez: "Ikke rigtigt." Ligesom mange kvinder, betroede hun sig, ser hun sig nogle gange i spejlet og trækker kinderne tilbage for at forestille sig resultatet. Hun indrømmede endda, at hun engang havde overvejet at fjerne "det lille stykke hud, der hang ud" over hendes øjenlåg. Før hun blot konkluderede, at hun havde "ændret mening".

Ud over rynkerne har Joan Baez et nuanceret syn på sin alder. Hun indrømmer endda, at hun inderst inde føler sig, som om hun knap nok var over 70. Det bedste ved det, ifølge hende? Denne "livstids ophobning": viden, følelser, relationer, møder. "Man kan ikke benægte, at man får noget ud af det med årene," opsummerer hun. "Afvejningen", siger hun, er netop disse rynker, som hun stadig kæmper med at acceptere.

Dans som et frihedsrum

Joan Baez har en hemmelighed bag at dyrke sin energi og balance: dans. Hun fortæller om et møde med et medium i Tyskland, som efter at have tegnet sit astrologiske horoskop delte en tanke, der er forblevet prentet i hendes hukommelse. Ifølge ham var den sande årsag til hendes tilstedeværelse her, mens hun var på Jorden for at male, tegne, synge og være aktivist ... at danse.

En idé, der resonerede dybt med hende. "Det er der, min frihed fødes," forklarer Joan Baez. Så snart musikken starter, forsvinder bekymringerne, og bevægelse kommer naturligt. Hun danser ikke nødvendigvis hver dag, men griber "enhver mulighed for at lade sig rive med af rytmen" - en måde for hende at bevæge sig og passe på sig selv med glæde.

En folkemusiklegende med en "ekstraordinær" karriere

Joan Baez, en vigtig figur inden for folkemusik og en utrættelig aktivist, har sat sit præg på historien langt ud over sine sange. Hun var for nylig emnet for dokumentaren "Joan Baez: I Am a Noise" (2023) og blev portrætteret af Monica Barbaro i filmen "A Complete Unknown" (2024), der fokuserer på Bob Dylans fremgang - som hun var tæt på i begyndelsen af 1960'erne.

Joan Baez beviser således, at man kan ældes uden maske eller forstilling. Ved at sige, at hun ikke kan lide sine rynker, mens hun afviser operation, tilbyder hun en sjælden og befriende stemme.