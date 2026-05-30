"Jeg skylder ingen noget": Paris Jackson åbner op om sit forhold til sin far

Datteren af Kongen af Pop, den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og model Paris Jackson, troede længe, at hun var nødt til at dele alt med sin far, Michael Jackson. I dag erklærer hun utvetydigt: Hun skylder ingen noget.

"Jeg skylder ingen noget."

Inviteret til Jack Osbournes podcast, Trying Not to Die , reflekterede Paris Jackson over sit forhold til det offentlige liv. Den ældste af Michael Jacksons tre børn, der døde i 2009, følte længe, at hun "måtte dele alt" med offentligheden, overbevist om, at det liv, hun levede, var en gave fra hendes berømte families fans. "Det har ændret sig radikalt i de senere år, for jeg synes ikke, at nogen af os skylder nogen noget," betroede hun. Nu nægter hun at lade den måde, hun udtrykker sig på, virke "performativ".

En personlig forbindelse, ikke en parasocial en

Kernen i hendes refleksion ligger forskellen mellem kærligheden til en elsket og en beundrers. I årevis forventedes det, at Paris Jackson skulle poste på sociale medier og "efterligne den måde, en fan ville udtrykke sin kærlighed på." Hun påpeger dog, at hun havde et intimt og personligt bånd med sin far, ikke et overfladisk et. "Jeg lærer nu, at jeg kan have min egen intime forbindelse, og at jeg har ret til at holde den privat," forklarer den unge kvinde, for hvem dette minde er blevet "det smukkeste, der findes".

Kritiseret for sin tavshed

Paris Jackson har ikke glemt tidligere kontroverser. Hun har skabt overskrifter for ikke offentligt at anerkende sin fars fødselsdag, hans dødsdato eller fars dag. Den unge kvinde står fuldt ud ved dette valg: hun nægter at udtrykke sin kærlighed "ved at kopiere en person, der ikke kendte ham." "Fordi jeg kendte ham. Han var min bedste ven," insisterer hun.

"Jeg er et meget smukt sted med min far."

Væk fra offentlighedens søgelys siger Paris Jackson, at hun har fundet en slags fred. "Jeg er et meget smukt sted med min far, og jeg elsker det; det er ikke noget, der kommer nogen ved," bekræfter hun og beskriver det som en sand "frihed". Det er en oplevelse, hun delte med Jack Osbourne, søn af Ozzy Osbourne, som døde i 2025. Begge medlemmer af det, de spøgefuldt kalder "De døde fædres klub", er enige om ét punkt: kun en lille kreds af mennesker kendte virkelig manden bag legenden. "Og det er dit. Du skylder det ikke nogen," opsummerer Paris Jackson.

Ved at vælge tavshed frem for en offentlig fremvisning hævder Paris Jackson sin ret til privatliv, selv med et så berømt navn. Hendes budskab er klart: det minde, hun værdsætter om sin far, tilhører kun hende – og det er netop det, der gør det så dyrebart.