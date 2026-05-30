"Jeg skylder ingen noget": Paris Jackson åbner op om sit forhold til sin far

Léa Michel
@parisjackson / Instagram

Datteren af Kongen af Pop, den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og model Paris Jackson, troede længe, at hun var nødt til at dele alt med sin far, Michael Jackson. I dag erklærer hun utvetydigt: Hun skylder ingen noget.

"Jeg skylder ingen noget."

Inviteret til Jack Osbournes podcast, Trying Not to Die , reflekterede Paris Jackson over sit forhold til det offentlige liv. Den ældste af Michael Jacksons tre børn, der døde i 2009, følte længe, at hun "måtte dele alt" med offentligheden, overbevist om, at det liv, hun levede, var en gave fra hendes berømte families fans. "Det har ændret sig radikalt i de senere år, for jeg synes ikke, at nogen af os skylder nogen noget," betroede hun. Nu nægter hun at lade den måde, hun udtrykker sig på, virke "performativ".

En personlig forbindelse, ikke en parasocial en

Kernen i hendes refleksion ligger forskellen mellem kærligheden til en elsket og en beundrers. I årevis forventedes det, at Paris Jackson skulle poste på sociale medier og "efterligne den måde, en fan ville udtrykke sin kærlighed på." Hun påpeger dog, at hun havde et intimt og personligt bånd med sin far, ikke et overfladisk et. "Jeg lærer nu, at jeg kan have min egen intime forbindelse, og at jeg har ret til at holde den privat," forklarer den unge kvinde, for hvem dette minde er blevet "det smukkeste, der findes".

Kritiseret for sin tavshed

Paris Jackson har ikke glemt tidligere kontroverser. Hun har skabt overskrifter for ikke offentligt at anerkende sin fars fødselsdag, hans dødsdato eller fars dag. Den unge kvinde står fuldt ud ved dette valg: hun nægter at udtrykke sin kærlighed "ved at kopiere en person, der ikke kendte ham." "Fordi jeg kendte ham. Han var min bedste ven," insisterer hun.

"Jeg er et meget smukt sted med min far."

Væk fra offentlighedens søgelys siger Paris Jackson, at hun har fundet en slags fred. "Jeg er et meget smukt sted med min far, og jeg elsker det; det er ikke noget, der kommer nogen ved," bekræfter hun og beskriver det som en sand "frihed". Det er en oplevelse, hun delte med Jack Osbourne, søn af Ozzy Osbourne, som døde i 2025. Begge medlemmer af det, de spøgefuldt kalder "De døde fædres klub", er enige om ét punkt: kun en lille kreds af mennesker kendte virkelig manden bag legenden. "Og det er dit. Du skylder det ikke nogen," opsummerer Paris Jackson.

Ved at vælge tavshed frem for en offentlig fremvisning hævder Paris Jackson sin ret til privatliv, selv med et så berømt navn. Hendes budskab er klart: det minde, hun værdsætter om sin far, tilhører kun hende – og det er netop det, der gør det så dyrebart.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Med sine metalliske ballerinasko bekræfter Emma Roberts trendens tilbagevenden.
Article suivant
"Jeg accepterer nu mit udseende": Som 52-årig åbner Victoria Beckham op

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jeg kan ikke lide mine rynker": Som 85-årig taler sangerinden Joan Baez åbenhjertigt.

Den amerikanske folkesangerinde og sangskriver Joan Baez fortsætter med at udvise den samme oprigtighed. Inviteret til en podcast...

"Jeg accepterer nu mit udseende": Som 52-årig åbner Victoria Beckham op

Den britiske modedesigner og forretningskvinde Victoria Beckham talte åbent om sit forhold til image og aldring i et...

Med sine metalliske ballerinasko bekræfter Emma Roberts trendens tilbagevenden.

Ballerinaskoene er ikke færdige endnu. Ved et modeevent i New York genopfandt den amerikanske skuespillerinde og producer Emma...

Denne amerikanske skuespillerinde fra Euphoria reagerer på kritik om sit ansigt

Den amerikanske skuespillerinde Chloe Cherry, der blev berømt i serien "Euphoria", er træt af kommentarer om sit udseende....

Mellem paddleboarding og yachting deler Amy Schumer sin ferie med sin søn

Sommeren er officielt begyndt for Amy Schumer. Den amerikanske stand-up komiker, skuespillerinde og manuskriptforfatter delte billeder fra sin...

Sangerinden Madison Beer skaber furore i et vintage grønt fløjlskorset

Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer fortsætter med at gøre sig bemærket på sin turné. I...