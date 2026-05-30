"Jeg accepterer nu mit udseende": Som 52-årig åbner Victoria Beckham op

Den britiske modedesigner og forretningskvinde Victoria Beckham talte åbent om sit forhold til image og aldring i et nyligt interview med The Times . Hun forklarede, at hun endelig er ved at lære at acceptere sit udseende efter år med selvtillid og usikkerhed.

Victoria Beckham taler om årevis, hvor hun har haft det utilpas med sit image

Victoria Beckham, der har været kendt siden 1990'erne takket være Spice Girls, har længe levet under konstant offentlighedens og mediernes granskning. I dette nylige interview indrømmer hun, at hun har brugt en stor del af sit liv på at hade sit udseende.

Hun forklarer, at hun ofte følte pres på grund af sit image, især i de år, hun var allestedsnærværende i tabloidpressen. Når hun ser tilbage, siger hun dog, at hun har udviklet et mere fredeligt forhold til sig selv. I dag siger Victoria Beckham, at hun er mere accepterende over for, hvem hun er, uden at forsøge at imødekomme eksterne forventninger. Hun tilskriver denne personlige udvikling alder og erfaring.

"Jeg kan nu kontrollere fortællingen"

I dette interview forklarer Victoria Beckham, at tiden har givet hende mulighed for "at bekymre sig mindre om, hvad andre tænker." Hun hævder nu at "kontrollere fortællingen" omkring sit image, en måde for hende at genvinde kontrollen over den offentlige opfattelse, der længe har været forbundet med hende.

Denne distancering synes også at være forbundet med hendes personlige og professionelle modenhed. I adskillige år har Victoria Beckham etableret sig i modeverdenen med sit eget brand og opbygget en identitet langt fra den popstjerne, hun engang var. Med sine egne ord beskriver hun "en form for gradvis accept", langt fra de krav om perfektion, der ofte stilles til kvinder i offentlighedens søgelys.

Sundhed og velvære er i centrum for hendes hverdag.

Victoria Beckham siger også, at hun lægger stor vægt på sin fysiske og mentale sundhed. Hun forklarer, at hun dyrker mere sport nu, end hun gjorde som 20- eller 30-årig, i den tro, at "alder ikke bør ses som en grænse".

Hun understreger vigtigheden af at have det godt med sig selv i stedet for at stræbe efter et urealistisk image. Disse udtalelser afspejler en bredere tendens blandt offentlige personer, der taler mere åbent om problemer relateret til aldring, selvaccept og presset for at tilpasse sig skønhedsstandarder.

En mor, der er opmærksom på sine børns ønsker

Under sin tale talte Victoria Beckham også om sin rolle som mor for sine fire børn. Hun forklarede, at hun "ønsker at støtte dem i deres projekter uden at påtvinge dem en bestemt retning."

Victoria Beckham havde allerede taget emnet op i podcasten "Aspire with Emma Grede", hvor hun hævdede, at hun ikke var "en autoritær mor". Hendes hovedmål, forklarede hun, er at opmuntre sine børn til at udvikle deres eget potentiale. Denne tilgang afspejler et ønske om at indgyde selvtillid og frihed, langt fra de forventninger, der nogle gange er forbundet med familier i offentlighedens søgelys.

En friere diskussion om aldring

Med dette interview slutter Victoria Beckham sig til rækken af berømtheder, der vælger at tale åbent om aldring og de udfordringer, der er forbundet med kropsopfattelse. I en branche, der ofte er præget af jagten på evig ungdom, giver hendes ord genlyd hos mange kvinder, der står over for de samme spørgsmål. Uden at forsøge at prædike deler hun en personlig oplevelse og en intim udvikling, der nu synes at give hende mulighed for at gribe denne nye fase af sit liv an med større sindsro.

Victoria Beckham siger, at hun gradvist accepterer sit udseende efter år med usikkerhed og mediepres. Gennem sine personlige refleksioner præsenterer hun et mere fredeligt syn på aldring, centreret omkring velvære, selvtillid og selvaccept.