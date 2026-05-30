I ti år led skuespillerinden Anne Hathaway i stilhed af en meget invaliderende sygdom.

I et årti levede den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway med en tung hemmelighed. Hun afslørede, at hun havde været "halvblind" gennem hele trediverne på grund af en invaliderende sygdom, der indtil nu havde været helt hemmelig.

"Jeg var halvblind i ti år."

Det var under et interview på New York Times -podcasten "Popcast" , at Anne Hathaway delte en uventet og intim afsløring. "Jeg var delvist blind i ti år," betroede hun med henvisning til perioden fra 30'erne til 40'erne. Hun udholdt denne prøvelse i stilhed og talte aldrig offentligt om den, alt imens hun fortsatte med at spille hovedrollen i succesfulde film. "Dette er måske for meget information," advarede hun endda, før hun åbnede op.

Tidlig grå stær, "lovligt blind" på det ene øje

Årsagen til dette handicap: tidligt debuterende grå stær, som påvirkede hendes venstre øje. Denne tilstand opstår, når øjets normalt klare linse bliver uklar – et fænomen, der oftest observeres senere i livet. I Anne Hathaways tilfælde blev synstabet så alvorligt, at, som hun forklarede: "Det påvirkede mit syn så meget, at jeg praktisk talt var blind på mit venstre øje."

En livreddende operation

Omkring fyrreårsalderen blev Anne Hathaway endelig opereret – en beslutning, der ændrede alt. "Jeg indså ikke, hvor meget værre tingene var blevet, før jeg endelig kunne se hele farvespektret," fortalte hun. Anne Hathaway opdagede også i bakspejlet, at hendes tilstand havde belastet hendes nervesystem, uden at hun var klar over det. "Jeg er faldet til ro siden da," erkendte hun.

"Et mirakel": taknemmeligheden ved at se igen

Nu fuldt rask, siger stjernen fra "The Devil Wears Prada", at hun er dybt taknemmelig for fremskridtene inden for medicin. "Jeg sætter pris på mit syn, fordi jeg bogstaveligt talt føler, at hver dag, når jeg vågner op og kan se sådan her, er det et mirakel," betror hun. Og hun tilføjer med følelser: "For to generationer siden ville intet af dette have været muligt for en som mig." Denne erkendelse får hende til at nyde hvert øjeblik.

Ved at bryde tavsheden omkring denne længe hemmelige sygdom minder Anne Hathaway os om, at de sværeste prøvelser ikke altid er synlige. Hendes beretning, både intim og lysende, hylder en "anden chance" – og den sommetider glemte værdi af blot at kunne se verden i farver.