Kaley Cuoco, der er gravid med sit andet barn, viser sin babymave frem på den røde løber.

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Få uger efter at have annonceret sin anden graviditet, gjorde den amerikanske skuespillerinde og executive producer Kaley Cuoco sin første optræden på den røde løber i Los Angeles. Hun viste stolt sin babymave frem i en elegant sort kjole.

En elegant sort kjole

Til denne udflugt valgte Kaley Cuoco noget sikkert: en lang sort kjole. Den flagrende og elegante kjole omfavnede delikat hendes gravide figur og fremhævede smukt hendes babymave. Skuespillerinden kombinerede den med matchende pumps og lagvise, delikate guldhalskæder for et strejf af glimmer. Et afslappet, elegant look, både underspillet og raffineret, perfekt egnet til lejligheden. Med et bredt smil til fotograferne placerede hun hænderne under maven i en øm og beskyttende gestus.

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En meget ventet første optræden

Denne udflugt var betydningsfuld: det markerede Kaley Cuocos første optræden på den røde løber, siden hun annoncerede sin graviditet. Hun var der til premieren på en ny serie i Los Angeles, hvilket gav hende mulighed for at kombinere professionelle forpligtelser med at fejre denne lykkelige tid. Synligt strålende lagde Kaley Cuoco ikke skjul på sin glæde over udsigten til at udvide sin familie.

En anden lille pige

Tidligere på måneden afslørede Kaley Cuoco og hendes partner, skuespilleren Tom Pelphrey, at de ventede deres andet barn, en lille pige. Parret, der allerede er forældre til en datter, annoncerede nyheden på Instagram med et billede af en lyserød hjerteformet kage. "At fuldende vores lille familie, sikke en drøm der går i opfyldelse," skrev skuespillerinden og tilføjede, at denne anden graviditet havde været "lidt mere begivenhedsrig, men jeg er så utrolig taknemmelig."

Med dette strålende udseende bekræfter Kaley Cuoco, at hun nyder sin graviditet i fulde dragt. Mellem elegansen af en sort kjole og den åbenlyse glæde ved en kommende mor, leverede hun et enkelt, men rørende udseende. Ikke overraskende glædede dette hendes fans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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